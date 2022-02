Soha nem éreztem magamat így bíróként és igazgatási vezetőként - mondja a bíró, akit kirúgatott volna Schadl

„Felkavart az újságcikk, folyamatosan foglalkoztat, bizonytalanná tesz, és nem tudok rendesen a munkámra koncentrálni. Soha nem éreztem magamat így bíróként és igazgatási vezetőként. [...] Amikor a cikket olvastam, teljesen ledöbbentem. Addig úgy gondoltam, hogy a vezetőim meg vannak velem elégedve.”

Ezt mondta Izsai Krisztina, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) bírája az Országos Bírói Tanács (OBT) ülésén két hete, utalva a 444-en megjelent cikksorozat róla szóló részére. Ő az a bíró, akit Schadl György, a végrehajtói kar előzetesben lévő elnöke megpróbált eltávolítani az állásából.

Schadl azt sérelmezte, hogy Izsai egy bírósági belső állásfoglalása kikerült a bíróságról, és egy, a Schadl útjában álló végrehajtó azt fel tudta használni a védekezéshez. Ezért a nyomozati iratok szerint találkozót kezdeményezett Tatár-Kis Péterrel, a Fővárosi Törvényszék elnökével, amely meg is történt, és ahol Izsai kirúgásáért lobbizott. Kettejük beszélgetését nem hallgatták le, de Schadl utólag arról számolt be a feleségének, hogy Tatár-Kis azt mondta neki: a bírót nem lehet kirúgni, „de diszkomfortossá tenni az életét és a csoportvezetői megbízását visszavonni, azt lehet, ha indokolt”. Tatár-Kis utólag elismerte a Törvényszék belső hálózatán, hogy találkozott Schadllel, de tagadta, hogy ilyet mondott volna neki. Szerinte Schadl nem is kérte, hogy mentse fel a bírót.

Az OBH-t ellenőrző Országos Bírói Tanács (OBT) a cikkek megjelenése után szerette volna, ha minél előbb fegyelmi eljárást indítanak Tatár-Kis ellen, de

az OBH szerint felesleges, amíg tart a saját belső vizsgálatuk.

Az majd csak áprilisban érhet véget, de az OBT már az előző ülésén foglalkozott az üggyel. Erről jegyzőkönyv is készült, melyről az Amnesty International posztolt a Facebook-on.

A jegyzőkönyv szerint az OBT több tagja is megdöbbent a cikk olvasásakor. Az ülésen hallgatóként jelen volt Tatár-Kis felesége, Kovács Éva is, aki szintén bíró a Fővárosi Ítélőtáblán.

A részletes meghallgatásnak egyelőre annyi eredménye lett az OBT részéről, hogy még aznap kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben Tatár-Kist és a Schadl-találkozót megemlítve azonnali és hatékony fellépést sürgetnek az igazságszolgáltatás védelmében.