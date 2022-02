Az ellenzék a járványügyi intézkedések megszüntetését követeli

Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze az ellenzék ma délután kettőre a Kossuth térre. Az egy órával korábban kiküldött meghívóból már kiderült, hogy az orosz katonai támadás ellenére a téma - ta-dam - a járványügyi korlátozások eltörlése lesz.

A megjelent politikusok is érezhették az időzítés furcsaságát, mert Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője azzal kezdte, hogy elítélte „az Ukrajnát ért teljesen jogszerűtlen és aljas, egész pályás letámadást”, majd az este 7 órás tüntetésre hívott mindenkit az orosz nagykövetség elé.

Lukács László György Fotó: Urfi Péter

Aztán belekezdtek a rendkívüli követelésükbe, hogy a kormány lazítsa fel vagy szüntesse meg a járványügyi korlátozásokat Magyarországon, mert egyértelmű, hogy a pandémia endémiává változott, itt az ideje, hogy a felelősség a védekezésben az állam helyett az egyénekre helyeződjön át.

Az ellenzéki pártok közül először a Jobbik állt át erre nemrégiben, a Mi Hazánkat lepipáló módon követelve a járványügyi intézkedések megszüntetését. Valóban több országban lazítanak már, a korábbinál jóval enyhébb tüneteket okozó omikron és a magas átoltottság miatt Dániában is eltörölték a korlátozásokat, Nagy-Britanniában is hasonlóképpen, ahol a napokban állnak át a korábbi életre. A járványadatok nálunk is javulnak, bár a halálozás továbbra is magas, lakosságarányosan a harmadik legrosszabb Európában.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke azt mondta, hogy az utóbbi időszakban különösen sok időt töltenek az utcán, és egyértelmű az emberek üzenete: elegük van az intézkedésekből, újra normális életet akarnak élni. Nehezményezik azt is, hogy ekkora különbség van az oltottak és az oltatlanok között. Schmuck szerint felnőtt emberekről van szó, mindenki tudja, hogy hol, milyen módon akar maszkot viselni. Elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy a kormány csak az oltást fogadja el, azt nem, ha valaki a betegségen átesve szerzett védettséget. Továbbá sok európai ország mintájára a tesztek ingyenességét követelte. Nem firtatva ennek a hasznát, a Schmuck által említett példa, hogy egy családnak mekkora költséget jelent egy angliai út előtt tesztelni mindenkit, már pont nem áll meg, mert nem kell majd tesztelni. Aztán elmondta azt is, hogy az Orbán-kormány inkább milliárdokért semmisített meg teszteket, ahelyett, hogy azokat ingyen használhatták volna az emberek.

A járványügyi előírásokban hihetetlenül sok ellentmondás van Vajda Zoltán országgyűlési képviselő-jelölt szerint. Ezt éppen Orbán bizonyította be, amikor az egyik videójában a maszkviselést előíró tábla ellenére maszk nélkül sütizett egy cukrászdában. A magyarázat az volt, hogy állítólag helyben elfogyasztotta azt. „Nem láttam olyan vírust, ami álló embert fertőz, ülő embert nem fertőz, el kell törölni az értelmetlen intézkedést” - mondta Vajda.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese szerint a súlyos járványhelyzetben néha súlyos intézkedésekre van szükség, akár az egyéni szabadságot is súlyosan korlátozókra is. De ehhez szükség van az intézkedéseket alátámasztó fontos információkra is. Ezeket azonban visszatartja a kormány, és indoklás nélkül tartja fent a járvány jelenlegi szakaszában már nem indokolt korlátozásokat is. Szerinte teljesen illogikus szabályok érvényesek az oktatásban is, oltatlan tanárok nem dolgozhatnak akkor sem, ha más mód védettek (alighanem arra gondolt, hogy már átestek a koronavíruson). És hasonló lesz a helyzet néhány hónap múlva a rendvédelmi dolgozóknál is. Arató szerint még felháborítóbb, hogy a kormány fenntartja a veszélyhelyzetet, a rendkívüli állapotot, „amiben korlátozás nélkül oszthat pénzt oda ahova gondolja”, de a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva tilthatja be a pedagógusok sztrájkját is, ami visszaélés a járványügyi védekezéssel.

Arató Gergely Fotó: Urfi Péter

A napokban egyre hangosabban korlátozásellenes Jobbikot Lukács László György képviselte. Összefoglalva az előtte elhangzottak azt közölte, hogy a járványügyi korlátozások szükségtelenül és észszerűtlenül korlátozzák a magyarok életét. Maszkviselésre a továbbiakban nincs szükség, és meg kell szüntetni a tömegrendezvényekre vonatkozó anomáliákat is, miszerint a sportrendezvényeknél laza, a kulturális eseményeknél szigorú szabályok érvényesek. Az egészségügyi ellátáshoz sem férnek sokan hozzá a jelenlegi előírások miatt.

A meghívó szerint felszólalt volna Tompos Márton,a Momentum szóvivője, de ő végül nem volt ott a sajtótájékoztatón.

Megkérdeztük, hogy miért éppen ma, az orosz támadás napján tartották fontosnak bejelenteni a rendkívüli járványügyi követelésüket, amire az volt a válasz, hogy kampányhelyzetben gyorsan történnek az események, szeretnénk reagálni ezekre. Sajnálatosan szomorú az orosz támadás, de ettől még fontos, hogy az ellenzék mit kíván tenni, és ezt mihamarabb be akarták jelenteni. Arra a kérdésünkre, hogy milyen szakértők véleményére támaszkodtak, Lukács Rusvai Miklósra, Szlávik doktorra és kormány által adott adatokra hivatkozott, miszerint az influenza már erősebb az omikronnál. (Ami a halálozási adatokra nézve még most sem igaz.)