Joe Biden "további következményekkel" fenyegetőzik

Miközben Ukrajnában már rakéták robbantak, Joe Biden közleményben ítélte el az orosz csapatok "kiprovokálatlan és jogtalan támadását" Ukrajna ellen. "Putyin elnök az előre kitervelt háborút választotta, ami katasztrofális emberveszteséget és szenvedést hoz majd. Egyedül Oroszország felelős a halálért és a pusztításért, amit ez a támadás okoz, az Egyesült Államok, a szövetségesei és partnereik pedig egységesen és határozottan válaszolnak majd. A világ Oroszországot teszi majd felelőssé" - írta.

A CNN-nek nyilatkozó vezető amerikai kormánytisztviselő szerint az USA és szövetségesei csütörtökön életbe léptethetik azokat a "teljes körű" szankciókat, amelyekről már hetek óta egyeztetnek.

A hírtelevízió beszámolója szerint Biden amerikai idő szerint szerda este (az orosz támadás amerikai idő szerint szerda este nyolckor indult) telefonon egyeztetett nemzetbiztonsági stábja vezetőivel, Antony Blinken külügyminiszterrel, Lloyd Austin védelmi miniszterrel, Mark Milley vezérkari főnökkel és Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadóval. De beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akit tájékoztatott arról, hogy "milyen lépéseket teszünk azért, többek között ma éjjel az ENSZ Biztonsági Tanácsában, hogy a nemzetközi közösség elítélje" Oroszországot.

Biden szerint Zelenszkij azt kérte tőle, szólítsa fel a világ vezetőit, "hogy világosan szólaljanak fel Putyin elnök vérlázító agressziója ellen és álljanak ki az ukrán nép mellett".

Biden továbbá azt is közölte, hogy csütörtökön egyeztet a G7 vezetőivel és tévébeszédet intéz a népéhez. Ebben tervezi bejelenteni a "további következményeket", amikkel büntetni tervezik Oroszországot "az Ukrajna, illetve a világ békéje és biztonsága elleni szükségtelen agressziója" miatt. "Egyeztetünk NATO-szövetségeseinkkel, hogy biztosítsuk az erős, egységes választ, ami elrettent bármilyen agressziótól szövetségünk ellen" - mondta. Hogy pontosan milyen büntetőintézkedések várhatók, azt az amerikai kormány egyelőre nem kívánta részletezni.

Az amerikaiak mindenesetre arra is felkészültek, hogy Oroszország talán még ellenük is kibertámadást intézhet a bankrendszer vagy a kritikus infrastruktúra ellen. (Via CNN)