Rakétákkal lövik Ukrajnát az oroszok

"Különleges katonai művelet" kezdődött, jelentette be csütörtök hajnalban rövid televíziós üzenetben Vlagyimir Putyin elnök. Pervekkel később, ukrán idő szerint hajnali öt körül robbanások rázták meg az ország nagyvárosait Harkivtól Kijeven át Odesszáig.

Az első jelentések alapján az oroszok az ukrán katonai reptereket kezdték támadni a teljes légifölény megteremtése érdekében. A jelek nem arra utalnak, hogy az orosz csapatok csak a szakadár területekre készülnének bevonulni, keményen lövik a tűzszüneti vonal túloldalán, de az oroszok által függetlennek elismert megyékben lévő nagyobb városokat, például Kramatorszkot és Mariupolt is.

Az ukrán belügyminisztérium tájékoztatása szerint az orosz csapatok hamarosan megindulhatnak Harkiv felé, ami mindössze húsz kilométernyire van az orosz határtól, de az ukrajnai háború elmúlt nyolc évében végig ukrán kézen maradt.

A belügyminisztérium szerint Odeszában is partra szálhatnak az oroszok. Odessza kiemelt stratégiai célpontja lehet az oroszoknak, ez Ukrajna legnagyobb fekete-tengeri kikötője. Odessza még a 2014-ben elcsatolt Krím-félszigettől is nyugatra van, messze a kelet-ukrajnai szakadár területektől.

Az oroszok a beszámolók szerint egyelőre katonai célpontokat támadnak, repterek, parancsnoki központok, katonai raktárak közeléből jelentettek robbanásokat. A szakértők mindazonáltal arra számítanak, hogy az orosz erők körbezárhatják, akár el is foglalhatják a fővárost, Kijevet is.

Putyin még az ország létjogosultságát is kétségbe vonta

Putyin rövid televíziós beszédében azzal indokolta a támadás megindítását, hogy "egy ellenséges anti-Oroszországot teremtettek történelmi földjeinken". Vagyis hadüzenettel felérő nyilatkozatában megint megkérdőjelezte Ukrajna létjogosultságát, az országot történelmi orosz területnek nyilvánítva. "Bárki, aki beavatkozást fontolgat kívülről, az tudja, hogy súlyosabb következményekkel fog szembesülni, mint bármikor a történelmében. Minden szükséges döntést meghoztunk. Remélem hallják, amit mondok".

A támadás megindításával egyidőben az ENSZ Biztonsági Tanácsa is rendkívüli ülést tartott. A helyzet iróniája, hogy mivel jelenleg Oroszország a testület elnöke, ezen az orosz képviselő elnökölt. Első felszólalóként az ENSZ főtitkára arra szólította Putyint, hogy "állítsa le csapatai támadását, adjon esélyt a békére".

"Vlagyimir Putyin az előre eltervezett háborút választotta, ami katasztrofális emberveszteséget és szenvedést fog okozni. Egyedül Oroszország felelős a halálért és a pusztításért, amit ez a támadás hoz, az Egyesült Államok és szövetségesei pedig egységesen és határozottan fognak válaszolni. Az egész világ Oroszországot teszi majd felelőssé" - közölte Joe Biden amerikai elnök az orosz támadás megindulása után.

A csütörtök hajnali invázió hártyavékony indokát még szerda éjjel teremtették meg azzal, hogy az oroszok által függetlennek elismert szakadár köztársaságok vezetői hivatalos levélben kértek katonai segítséget "az ukrán fegyveres erők agressziójának visszaverésére, a polgári veszteségek és a humanitárius katasztrófa megelőzésére a Donbaszban".

Erre válaszolva Volodomir Zelenszkij közvetlenül az orosz közvéleményhez fordult. "Az oroszok valóban háborút akarnak? Nagyon is szeretnék választ erre a kérdésre. A válasz pedig önökön múlik" - mondta videóüzenetében, amiben fogadkozott is, hogy megvédik az országot. "Ha megtámadnak, az arcunkat fogják látni, nem a hátunkat" - mondta. (Via The Guardian, CNN)