Georg Spöttle a magyar köztévében elmagyarázza, hol verik most hangosan a háborús dobokat (annyit segítek, hogy nem Oroszországban), és hogy miért kéne lemondania az ukrán vezetésnek

Georg Spöttle "biztonságpoitikai" "szakértő" naponta osztja meg értékelését a szomszédban zajló háborúról a kormánymédiában. Spöttle kormányzati népszerűsége abban az értelemben nem lehet véltelen, hogy minden szituációban megtalálja a módját, hogy kedvezően mutassa be a kisebb szomszédját lerohanó Oroszország álláspontját.

Köztévés műsorvezető: Hírek érkeztek arról, hogy orosz katonákat vezényeltek a lengyel határra Fehéroroszországba.

Spöttle: Nyilván a határt akarják védeni, mert Belorusszia, Fehérorszország is teret adott az orosz haderőknek, tehát onnan is behatoltak Ukrajnába. Nyilvánvalóan ott is van egy félelem, hogy a NATO részéről megtorlás következhet. Reméljük ez nem fog bekövetkezni, mert abban a pillanatban, hogy a NATO beszállna a harcokba ez a háború kiszélesedne. Ugye látjuk, hogy lengyel részről eléggé verik a háborús dobokat, hogy adjanak fegyvereket Ukrajnának, hogy a NATO konkrét katonai segítséget nyújtson. Ha ez bekövetkezne, és Putyin is megmondta, hogy bármilyen más ország beszáll a háborúba annak szörnyű következményei lesznek. Nyilván ebből is kell kiindulni, hogy nem üres fenyegetőzés, ezt láttuk az elmúlt három napban. Tehát azt mondom, hogy óva kellene inteni mindenkit, tehát a NATO főftitkárának attól, hogy ebbe a háborúba beavatkozzon. Nem szabadna, hogy kiszélesedjen, akár Fehéroroszország, akár Lengyelország részéről. Tehát inkább az legyen a cél, hogy minél előbb vége legyen, és ha esetleg az a záloga ennek, hogy az ukrán vezetésnek le kell mondania, ugye Putyin elnök azt mondta, hogy akkor, abban a pillanatban véget ér a háború, akkor az ukrán vezetésnek ezt meg kellene fontolnia,, tehát Zelenszkij elnökének és úgymond a vezérkarának, hogy minél kevesebb vérontás legyen az elkövetkező időben, hogy ez a háború tényleg hamar befejeződjön.

Egyébként minden nap egyre sötétebb órákat él a magyar kormánymédia, nem szeretnék, ha rákennék az egész háborút Putyinra, máshol viszont izzasztják az orosz megszólalókat.