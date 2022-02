Kijev tartja magát, Harkivban orosz csapatok harcolnak az utcákon, egyre több a civil áldozat

Vasárnap reggel az ukrán főváros, Kijev továbbra is tartja magát, ott elmaradt az éjszakára jósolt orosz áttörés. A helyi polgármester szerint a várost védő csapatok éjjel több alkalommal is összecsaptak beszivárgó orosz erőkkel, de vasárnap reggel Kijev továbbra is teljes ukrán ellenőrzés alatt van.

A kelet-ukrajnai nagyvárosban, az 1.4 milliós Harkivban viszont rosszabb a helyzet. Ukrán jelentések szerint már orosz csapatokat látni az utcákon. Az ukrán védelmi minisztérium heves utcai harcokról számolt be a sűrűn lakott nagyvárosból, arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak az ovóhelyeken.

A helyi polgármester szerint az oroszok elfoglalták Nova Kakhovka városát Ukrajna délkeleti részén.

Az éjszaka tovább nőtt a civil áldozatok száma, tüzérségi találat ért egy lakóházat.

Kijev nyugati részén egy gyerek meghalt, többen pedig megsérültek a harcokban. Okhtyrka városában egy hét éves lány és rajta kívül tovább 5 ember vesztette életét még pénteken a helyi kormányzó jelentése szerint.



Kijev közelében találat ért egy olajtárolót és egy gázvezetéket is, a hatóságok itt arra kérték az embereket, hogy vizes rongyokkal borítsák be az ablakokat, így védekezzenek a mérgező anyagoktól.

Ez ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint már 150 ezer ember menekült el a harcok elől.