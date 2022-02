Olajtárolót és gázvezetéket is szétlőttek az oroszok, az ukránok környezeti katasztrófáról beszélnek

Az Ukrajnát megszálló orosz hadsereg két jelentős energetikai célpontot is támadott vasárnapra virradó éjszaka.

Kijevtől 40 kilométerre délre rakétákkal kilőttek egy olajtárolót, egy repülőtér mellett. A robbanás akkora volt, hogy Kijevben is világos lett a lángoktól az ég. Hatalmas füst keletkezett, amit messzire visz a szél. A füst mérgező anyagokat is tartalmaz. Az ukrán hatóságok azt üzenték a környéken élőknek, hogy ne szellőztessenek, hogy minél kevesebbet lélegezzenek be a füstből, ami szétterjedt Kijev körül.

Itt egy amatőr felvétel az olajtároló lángolásáról:

Folytatódnak a heves harcok Harkiv körül. Az Ukrajna északi részén fekvő, másfilmilliós, túlnyomó részben orosz anyanyelvűek lakta város továbbra is ellenáll az orosz ostromgyűrűnek. A támadók itt egy gázvezetéket lőttek ki, amely elképesztő hanggal és lángcsóvákkal, gombafelhő alakú füsttel robbant fel:

A hatóságok itt arra kérték az embereket, hogy vizes rongyokkal borítsák be az ablakokat, így védekezzenek a mérgező anyagoktól.

A támadások után az oroszpárti luhanszki szakadárok kiadtak egy közleményt, hogy az ukrán hadsereg is kilőtt egy olajtárolót a területükön.