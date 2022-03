Georgia (Grúzia) is haladéktalanul EU-tagságért folyamodik

Csütörtökön Georgia (Grúzia) hivatalosan is beadja csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz - jelentette be Irakli Kobakhidze, a kormányzó Georgiai Álom párt elnöke. „A grúz kormány Irakli Garibasvili miniszterelnök vezetésével már elkezdte előkészíteni az EU-tagjelölti státusz iránti kérelmet, amelyet holnap a georgiai kormány nevében hivatalosan is benyújtanak az EU-nak” - mondta Kobahidze szerda este.

Irakli Kobakhidze, a kormánypárt elnöke Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

A lépés Ukrajnáét követi, mivel az ország az orosz invázió közepette hétfőn pályázik az EU-tagságra. Kobakhidze és a georgiai kormány még tegnap is azt hangoztatta, hogy nem változtatnak korábbi terveiken és nem hozzák előre Georgia 2024-re tervezett tagfelvételi kérelmét.



A georgiai kormányon egyre nagyobb a nyomás az ellenzék és több ezer tüntető részéről, akik a parlament előtt követelték, hogy tegyenek többet Ukrajna megsegítéséért. A tiltakozók követelései között szerepelt az is, hogy azonnal nyújtsák be az EU-tagságért való jelentkezést. (Open Caucasus)