Literenként 20 forintot kapnak a benzinkutasok

A szerdai kormánydöntés értelmében a kis benzinkutaknak az üzemanyagár-stoppal érintett üzemanyagok értékesítése után literenként 20 forint támogatást nyújtanak 3 hónapra (március, április, május). Ezért cserében nem tarthatnak üzemszünetet és meg kell tartaniuk dolgozóikat - írta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Facebookon.

Biztosítják annak a jogi lehetőségét, hogy a kis benzinkutaknak csak a személygépjárműveket, a motorkerékpárokat és a mezőgazdasági gépeket kelljen kötelezően kiszolgálniuk, a 3,5 tonnát meghaladó kamionokat és buszokat nem.

Az állami, illetve önkormányzati ingatlanban működő üzemanyagtöltő-állomásokat mentesítik a bérleti díj fizetésének kötelezettség alól 2022. március, április és május hónapokra.

Szerdán írtunk arról, hogy a Shell után a MOL is korlátozásokat vezetett be a benzinkútjain. A döntés elsődleges okaként azt említették, hogy minden magyarországi ügyfélnek elég üzemanyagot tudjanak kínálni. A kormány hétfőn döntött úgy, hogy 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is.