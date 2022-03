Tankolási limitet vezetett be a MOL is

A Shell után a MOL is korlátozásokat vezetett be a benzinkútjain.

A folyamatos és zavartalan ellátás érdekében március 2-ától bevezettük a 100 literes tankolási limitet. Bárki, aki betér a MOL kútra, 100 literig tankolhat, ami egy átlagos járműnek elég. A MOL nagynyomású kútoszlopain, amit elsősorban kamionok, buszok és mezőgazdasági gépek használnak, továbbra is limit nélkül tölthetik fel járműveiket azok az ügyfelek, akik MOL üzemanyagkártyával rendelkeznek. Abban az esetben, ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol a MOL kártyás ügyfél, akkor a nagynyomású oszlopon 500 liter a megengedett limit

- közölte a társaság.

A döntés elsődleges okaként azt említik, hogy minden magyarországi ügyfélnek elég üzemanyagot tudjanak kínálni, még a tavasszal megkezdődő mezőgazdasági munkálatok idején is, amikor hagyományosan tovább növekszik a keresletet. A Mol jelenleg a nagykereskedelmi benzinárstop miatt 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként. Ez a helyzet azonban a világpiaci helyzetnek és a dollár-forint árfolyam változásának megfelelően változhat: a Brent olaj ára ugyanis folyamatosan emelkedik, 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat a napokban, és a forint is jelentősen gyengült a dollárhoz képest. Mindez a nagykereskedelmi árakra is hatással van.

Mától omlott volna össze a magyar üzemanyag-kereskedelem, ugyanis a holtankoljak.hu információi szerint március 2-tól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi listaára 22-22 forinttal emelkedett, ami azokat a partnereket érinti, akik végfelhasználóként vásárolnak üzemanyagot nagykereskedőktől. A töltőállomások jelenleg a 480 forintos bruttó beszerzési áron vásárolhatnak.

Így a benzinkutak annyiért veszik jelenleg az üzemanyagot, amennyiért árulhatják. A kormány hétfőn döntött úgy, hogy 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, hozzájárulva ezzel a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez.

A Shell február 22-én döntött úgy, hogy 191 töltőállomásból álló hálózatában a nemzetközi teherforgalom által leginkább használt tíz kúton maximum bruttó 50 000 forint értékben, nagyjából 100 litert lehet tankolni.

Mától már igényelhető a maximum 250 millió forintos ingyenhitel is a benzinkutaknak. Az áthidaló hitelt egy összegben kell visszafizetni, a futamidő legfeljebb 3 év.