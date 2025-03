Hivatalos, hogy a USAID-támogatások több mint 80 százalékát megszüntetik

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy hivatalosan is megszüntetik az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) támogatásainak 83 százalékát, írja a Bloomberg.

„Az az 5200 szerződés, amit most töröltünk, több tízmilliárd dollárt emésztett fel úgy, hogy nem szolgálta – sőt, egyes esetekben kifejezetten károsította – az Egyesült Államok alapvető nemzeti érdekeit”

– írta Rubio hétfőn az X-en. Arról is írt, hogy a fennmaradó támogatások a külügyminisztérium hatáskörébe kerülnek, a Kongresszussal egyeztetve.

„Köszönet a DOGE-nak és elkötelezett munkatársainknak, akik hosszú órákon át dolgoztak azért, hogy véghez vigyék ezt a régóta esedékes és történelmi reformot” – írta Rubio utalva Elon Musk hivatalára, ami elvileg a kormányzati hatékonyság növeléséért és költségcsökkentésért felelős.

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az új kormányzat január 20-án, Trump elnök első hivatali napján több ezer segélyprogramot állított le azzal az indokkal, hogy felmérjék, azok teljes mértékben összhangban vannak-e az Egyesült Államok külpolitikájával. A kedvezményezettek és más nonprofit szervezetek azonban megtámadták ezt a döntést, ami szerintük az elnöki hatalom alkotmányellenes gyakorlása. A múlt héten a Legfelsőbb Bíróság fel kis oldott közel 2 milliárd dollárnyi zárolt külföldi segélyt.

Azután, hogy Trump leállította a USAID-programokat, a magyar kormány is úgy döntött, itt az ideje kideríteni, Magyarországon kik és mennyi támogatást kaptak Amerikából. A feladatra egy kormánybiztost is kineveztek, László Andrást (aki mellesleg a Megafon influenszere is volt), akinek feladata az, hogy az USA-ban feltárja a magyar érintetteknek kifizetett támogatásokat.