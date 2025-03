Megszűnik a készpénzes fizetés a Wizz Air járatain

2025. április 1-jétől kizárólag bankkártyával, illetve digitális fizetési megoldásokkal (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay és Google Pay) lehet kifizetni a Wizz Air gépek fedélzetén vásárolt termékek árát, írja közleményében a légitársaság.

Mindezt épp akkor, amikor a Lázár János alkotmányos joggá akarja tenni a készpénz használatát. A légitársaság szerint viszont az újítás „fontos lépés a fedélzeti szolgáltatások minőségének javítása érdekében”. Ugyanis a bankkártyás fizetés nem csak gyorsabb, de higiénikusabb is.

Az utasok emellett a Wizz Air mobilalkalmazásán keresztül előre feltölthető vouchert is vásárolhatnak. A Wizz Air a két nagy kártyakibocsátó (Visa, Mastercard) bank- és hitelkártyái mellett a Revolut kártyáit is elfogadja. (via Telex)