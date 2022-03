A brit nehézsúlyú bokszvilágbajnok szívesen csatlakozna az ukrán bunyósokhoz önkéntesként

Én leszek az első, aki bevonul, ha Anglia vagy Amerika is beszáll a háborúba – ezt mondta Tyson Fury nehézsúlyú profi bokszoló, amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy már négy világhírű ukrán bokszoló is beállt harcolni. „A faterom is beállna, és a srácok mind, együtt mennénk megvédeni Ukrajnát” – mondta Fury, aki fantasztikusnak nevezte, hogy több ukrán profi bokszoló harcolni akar.

Tyson Fury a Deontay Wilder elleni második meccsén, 2020 február 22-én. Fotó: AL BELLO/AFP

Az ukrán hadseregben már valószínűleg most nagyobb az egy főre jutó boksz világbajnoki övek száma, mint a világ bármelyik másik hadseregében. Vitalij Klicsko korábbi nehézsúlyú bokszoló, aki 2014 óta Kijev főpolgármestere, testvérével, a szintén többszörös profi világbajnok Volodimirral együtt jelentette be, hogy készek fegyvert fogni az oroszok ellen. Volodimir február elején állt be tartalékosként az ukrán hadseregbe. A múlt héten Vaszilij Lomacsenko, kétszeres olimpiai aranyérmes és többszörös profi könnyűsúlyú világbajnok ökölvívó is katonai ruhában, fegyverrel az oldalán fotózkodva jelentette be, hogy beállt a seregbe, és hamarosan követte őt edzőtársa, az IBF, a WBO és az IBO szervezetek nehézsúlyú öveit tavaly szeptemberben elnyerő Oljakszandr Uszik is.



Tyson Fury-nak a bevonult ukrán bokszolók közül kettőhöz is volt köze: 2015-ben Volodimir Klicskót legyőzve lett több bokszszervezet bajnoka, az orosz-ukrán háború előtt pedig Uszikkal kezdtek üzengetni egymásnak a közösségi médiában, bár az ukrán bajnoknak előbb még egy visszavágót kell vívnia a szintén brit Anthony Joshuával. Fury áprilisban a brit Dillian Whyte ellen lép ringbe. (inews)