Mi az a repüléstilalmi övezet, amit az ukránok nagyon szeretnének, a NATO viszont sokkal kevésbé?

Miután pénteken a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg bejelentette, hogy a szervezet nem hajlandó repüléstilalmi övezetté nyilvánítani Ukrajna légterét, Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a katonai szövetséget, mivel szerintük ezzel a döntéssel a NATO zöld utat adott az ukrán városok bombázásához.

A repüléstilalmi övezet bevezetése a háború kitörése óta az ukránok egyik legfontosabb kérése a nyugati hatalmak felé, de számos tagország vezetője már korábban közölte, hogy erre nem kerülhet sor, és ezt erősítette meg most Stoltenberg is.

"Világossá tettük azt, hogy nem sem a szárazföldön, sem a levegőben nem hatolunk be Ukrajnába. Egy repüléstilalmi övezet megvalósításához viszont arra lenne szükség, hogy NATO-vadászgépeket küldjünk az ukrán légtérbe, amelyek a repüléstilalom biztosítása érdekében orosz gépeket lőnének le. Úgy értékeljük a helyzetet, hogy megértve az elkeseredettséget, de ez a lépés egy teljes háborúhoz vezetne Európában sok ország részvételével” – mondta Stoltenberg az Euronews beszámolója szerint.

Két Tupolev Tu-22M3-as orosz vadászgép Fotó: HANDOUT/AFP

A repüléstilalmi övezet (angolul no-fly zone) lényege, hogy a kijelölt légtérben nem közlekedhetnek repülők. Elrendelésének nemcsak harcászati okai lehetnek, de az ukrajnai esetben nyilván az lenne a célja, hogy ne szállhassanak fel orosz bombázók és harci helikopterek Ukrajna fölé. Mint a CNN írja, olyan már előfordult korábban, hogy a NATO repüléstilalmi övezetté nyilvánította nem tagországok légterét, például Bosznia vagy Líbia esetében, most azonban sokan ódzkodnak egy hasonló lépéstől, mivel ezzel jelentősen megnőne az esélye egy nyílt orosz-NATO katonai konfliktusnak, és a NATO úgy is belesodródhatna a háborúba, hogy nincsenek is katonái Ukrajnában.

A katonai okból elrendelt repüléstilalmi övezet lényege ugyanis éppen az, hogy a katonaság bevetésével kell betartatni, azaz ha a tilalom ellenére is berepülne egy orosz gép az ukrán légtérbe, akkor a NATO-nak lépéseket kéne tenni e gép visszafordítására vagy földre kényszerítésére. Szélsőséges esetben ez akár a gép lelövését is jelenthetné, amit Moszkva jó eséllyel háborús cselekményként értelmezne, és szinte biztosan a háború továbbterjedéséhez vezetne.