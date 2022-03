Drogváddal vették őrizetbe minden idők egyik legjobb amerikai női kosárlabdázóját Moszkvában

Az orosz hatóságok szombaton közölték, hogy őrizetbe vettek egy amerikai kosárlabdázót. Hamar kiderült, hogy a Phoenix Mercury játékosáról, Brittney Grinerről van szó, és kábítószerrel való visszaéléssel vádolják.

Griner az amerikai női kosárlabda-történet egyik legtöbb díját besöprő játékosa, kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros WNBA-bajnok, hétszeres All Star-tag, zsákolásairól és blokkjairól is híres, az elmúlt évtizedek legnagyobb női tehetségének számít, az őrizetbe vétele önmagában is hír lenne a világsajtóban. De jelentősen súlyosbítja a helyzetet, hogy a hatósági fellépésre egy olyan pillanatban került sor, amikor az Egyesült Államok és Oroszország viszonya sok évtizedes mélypontra jutott, ezért vannak, akik attól félnek, hogy Griner egy hidegháborús hangulatú kirakatper áldozata lehet.

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/AFP

Az orosz vámhatóság tájékoztatása szerint azért vették őrizetbe a játékost a Moszkva melletti seremetyjevói nemzetközi repülőtéren, mert a táskájából előkerült egy elektromos cigarettához való tartály, benne hasisolajjal. A vámhatóság ugyan még nem nevezte meg az őrizetbe vett játékost, de az orosz állami hírügynökség nem sokkal később közölte, hogy Grinerről van szó.

A játékos ügynöke a New York Times megkeresésére közölte, hogy kapcsolatban vannak Grinerrel, a jogi csapatával, valamint az NBA és a WNBA vezetőségével is. A lap cikke is hangsúlyozta, hogy Griner őrizetbe vétele rég nem tapasztalt geopolitikai feszültségek idején történt, amikor Washington éppen rendkívül súlyos szankciókat vetett ki az orosz gazdaságra Ukrajna lerohanása miatt, amit Putyin gyakorlatilag hadüzenetként értékelt.

A nemzetközi feszültségek miatt az USA külügyminisztériuma már hetek óta nem javasolta az amerikaiaknak, hogy Oroszországba utazzanak, és épp szerdán szólította fel a még ott lévő állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot, többek között azzal indokolva, hogy fennáll a veszélye, hogy az orosz hatóságok által zaklatásnak legyenek kitéve, illetve mert az amerikai nagykövetség egyre kevésbé lesz érdemben képviselni az érdekeiket.

Az Egyesült Államok egykori moszkvai nagykövete, Michael A. McFaul azt mondta a lapnak, hogy bár nem ismeri Griner őrizetbe vételének részleteit, de a nő esete figyelmeztetés minden amerikainak, hogy tényleg azonnal menjenek el onnan.

A vámhatóság közzétett egy videót is arról, ahogy átvizsgálták Griner táskáját, és ezen a dátumozás februári, úgyhogy valószínűsíthető, hogy a 31 éves nő már napok vagy hetek óta orosz fogságban van, csak ezt az oroszok nem közölték a nyilvánossággal. Griner utolsó nyilvános posztja a közösségi felületeken február 5-ei volt. A hatóság közölte azt is, hogy kábítószer-csempészettel gyanúsíthatják meg az amerikai állampolgárt, amiért akár 10 év börtönt is kaphat.

Griner 2015 óta játszott az UMMC Jekatyerinburg csapatában olyankor, amikor az amerikai bajnokságban épp szünet volt. Az évek során három bajnoki címet nyert az orosz csapattal, négyszer pedig a női EuroLiga címét is elhódították. Ez amúgy egyáltalán nem szokatlan: az amerikai női bajnokságban szereplő játékosok többsége vállal külföldi szereplést a szezonon kívüli időszakban, mivel az Egyesült Államokban van felső limitje a fizetésüknek, míg a tengerentúlon ennek sokszorosát is megkaphatják. Sajtóhírek szerint Griner évi egymillió dollárt keresett az orosz bajnokságban.

Fotó: MICHAEL GONZALES/Getty Images via AFP

Egyelőre semmi bizonyíték nincs arra, hogy az oroszok eszközként akarják felhasználni Griner őrizetbe vételét a nemzetközi konfliktusban, de a felfokozott hangulatra jellemző, hogy az amerikai politikusok között akadtak, akik biztosak ebben: a texasi demokrata képviselő, Joaquin Castro például Twitteren írt arról, hogy Griner esete beleillik abba a mintába, amit az elmúlt években látni, hogy Oroszországban ok nélkül vesznek őrizetbe és börtönöznek be amerikai állampolgárokat. Példaként az egykori tengerészgyalogos Trevor Reed esetét hozta, akit 2020-ban kilenc évre ítélték Oroszországban, mert a vád szerint Reed bántalmazott két rendőrt. A férfi családja és támogatói szerint az ügy mondvacsinált volt, és politikai okokból ítélték el Reedet.

Egy egykori pentagonos tisztviselő, Evelyn Farkas arról beszélt a Yahoo Sportnak, hogy Griner egy magas rangú túsz lehet az oroszok kezében, és ha az amerikaiak ki akarják hozni a börtönből, akkor azért az oroszok sok mindent kérhetnek majd. Farkas szerint lehet szó fogolycseréről, vagy valami más cselekedet megtételéről, amit amúgy nem lépne meg az amerikai fél.

Amerikai lapinformációk alapján a konzulátus is csak a sajtóhírekből értesült Griner ügyéről, de azóta beindult a diplomácia: vasárnapi, Moldovában megtartott sajtótájékoztatóján Antony Blinken külügyminiszter elmondta, hogy minden létező segítséget megadnak a külföldön őrizetbe vett állampolgáraiknak, és hogy a nagykövetségen egy külön csapat foglalkozik az ügyével.

Aggodalmuknak adtak hangot amerikai LMBTQ-szervezetek is, mivel Griner a kevés olyan amerikai sportolónő egyike, aki a nyilvánossággal is közölte, hogy leszbikus, és régóta ismert hangja volt az LMBT-jogok védelmének. Felesége, Cherelle Griner szombaton Instagramon közölte, hogy nagyon köszöni a rengeteg jókívánságot, és kérte, hogy tartsák tiszteletben magánszférájukat, mert jelenleg is azon dolgoznak, hogy biztonságban hazahozzák a feleségét.