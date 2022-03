Mikor, ha nem most? – Navalnijék arra kérik a nőket, hogy március 8. alkalmából menjenek tüntetni a háború ellen

Erről Kira Jarmis, a börtönbe zárt ellenzéki sajtótitkára beszélt hétfőn délelőtt közzétett videóüzenetében.

Egyebek közt ezt mondja az alábbi videón: „Holnap ünnepeljük március 8-át, a nőnapot. Fel fognak bennünket köszönteni a tavasz érkezése vagy éppen a jogegyenlőségért vívott küzdelem alkalmából. De ez most nem fontos. Ami fontos, az az, hogy most jön el a pillanat, amikor szilárdan ki kell mondanunk, hogy mit is akarunk valójában. Azt akarjuk, hogy ez a háború ne legyen. Azt akarjuk, hogy fejeződjön be haladéktalanul. Itt vagyunk, és figyelembe kell venni az álláspontunkat. Március 8., 14:00, a városok központi terei. Arra hívok fel mindenkit, hogy menjenek az utcára, és mondják el mindezt ott. Mikor, ha nem most?”

A vasárnapi oroszországi háborúellenes demonstrációkon 69 városban több mint 5 ezer embert vettek őrizetbe.