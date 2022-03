"Arra kérem a magyarokat, hogy ne essenek Orbán csapdájába"

Pénteken beszélgettünk Katarina Barley német szociáldemokrata politikussal, aki jelenleg az Európai Parlament egyik alelnöke, és korábban a Merkel-kormány igazságügyminisztere is volt. Az interjú után a magyar Parlamentben Hiller István alelnökkel találkozott, Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szervezésében.

Barley szerint már rég el kellett volna indítani a magyar kormány ellen azt az új uniós mechanizmust, ami alapján pénzbüntetéssel lehet sújtani a demokráciát megsértő tagállamokat.

Szerinte egyértelmű, hogy Orbán Viktor ellopja a magyarok és az európaiak pénzét.

Úgy látja, hogy a homoszexuális propaganda elleni harcot terelésből hozta elő a magyar kormány.

Szerdán jelentette meg az Európai Bizottság, hogy milyen irányelvek mentén kívánja használni a feltételességi mechanizmust, azaz azt az eljárást, amivel pénzbüntetéssel lehet sújtani a jogállamiság rombolásában vétkes kormányokat. Elégedett ezzel a 40 oldalas kézikönyvvel?

Az Európai Parlament szerint nincs szükség ilyen iránymutatásra, ebben egyetért a képviselők és pártok elsöprő többsége. Van már egy rendelet, amit azonnal érvényesíteni kellene, nincs mire várni. A Bizottságnak már a rendelet elfogadása utáni első napon (2020 december 11. - szerk.) alkalmaznia kellett volna, de nem akarta. Azóta a várakozás az EU Bíróságára (ez egészen idén februárig tartott - szerk.), vagy most az iránymutatások kiadására, mind csak időhúzás. Politikai okokból ugyanis nem akarták alkalmazni eddig a rendeletet.

Amúgy az iránymutatás rendben van, az a lényege, hogy minden ügyet egyenként ki kell vizsgálni. Még jó, másképpen hogyan is lehetne. De lépjünk már! A Parlament tavaly beperelte a Bizottságot az inaktivitása miatt, ilyen az egész EU történetében csak egyszer fordult elő korábban. Elvárjuk, hogy a Bizottság tartsa magát a rendelethez, és lásson végre munkához, indítsa el a mechanizmust.

A magyar és a lengyel kormány ellen kellene elindítania ön szerint?

Pontosan. Ez a két legegyértelműbb eset. A magyar esetben nagyon sok ügy van, én személy szerint a korrupcióval kezdeném, hiszen nyilvánvaló, hogy Orbán, a családja és a barátai, közpénzt lopnak. A magyar és az európai emberek pénzét lopják. Mindenki ismeri Mészáros Lőrinc nevét - hogy lehet egy gázszerelő milliárdos?

Lengyelország esetében az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása és az EU-s jog elsőbbségének tagadása a fő problémák.

Végső soron a Tanács dönthet a büntetés kivetéséről, a Bizottság csak javaslatot tehet. Ha napirendre kerül az ügy, akkor ön szerint a német kormány támogatja majd a magyar kormány megbüntetését?

Nyilván ez attól függ, hogy a Bizottság ajánlása mennyire lesz alapos, mennyire bizonyítják a problémákat.

Katarina Barley Fotó: Halász Júlia

De ha általánosságban közelítem meg a kérdést, akkor abból lehet kiindulni, hogy a német kormánykoalíció mindhárom pártja nagyon elkötelezetten támogatta kezdettől a mechanizmust. Nyilván vannak diplomáciai megfontolások is, de elég biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi német kormány elkötelezett támogatója a mechanizmusnak.

Mit gondol arról a vélekedésről, hogy 2020 decemberében köttetett egy titkos alku a Tanács és Orbán Viktor között, hogy a mechanizmust semmiképpen sem alkalmazzák Magyarország ellen a 2022-es parlamenti választás előtt? Hallott erről, lehetett ilyen megállapodás?

Ha holnap indítanák el a mechanizmust, akkor sem lehetnének már pénzügyi következményei a választás előtt. Az eljárás levelezéssel kezdődik, a Bizottság bemutatja a bizonyítékait, erre a magyar kormánynak két hónapja van, hogy válaszoljon, úgyhogy ez a hajó már biztosan elment.

Ezzel együtt nem vagyok benne biztos, hogy volt egy ilyen alku. Bár az nyilvánvaló, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnökké választásához 2019 nyarán szüksége volt a magyarok és a lengyelek szavazataira. Jól ismerem őt, mert együtt voltunk miniszterek a német kormányban, úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy elkötelezett védelmezője az európai értékeknek. Azonban mindig is kritizáltam őt, mert túl szoros az együttműködése ezekkel a kormányokkal. Nem akarok spekulálni, hogy ennek milyen okai lehetnek.

Az is nyilvánvaló, hogy a jogállamisági ügyekben illetékes biztosok, Didier Reynders és Vera Jourová is nagyon határozottan szorgalmazták a mechanizmus korábbi indítását, de végül semmi sem történt. Kell, hogy ennek legyen valamilyen oka, és ha az említett alku lenne az, akkor azt szégyenteljesnek tartanám.

A lengyel kormány nagyon hangsúlyosan érvel azzal, hogy a mostani háborús helyzetben, az EU történetének legsúlyosabb menekültválságának idején, az EU-s intézményeknek inkább segíteniük, és nem büntetniük kellene ezeket a kormányokat. Ezzel az érveléssel a magyar kormány is egyetért. Mi erről a véleménye?

Az EU segíteni fog nekik a menekültek ellátásában. Az EU akkor is ajánlott segítséget, amikor Lukasenka a lengyelekhez tolta át a menekülteket, csak akkor a lengyelek nem kértek belőle. Szemben Litvániával és Lettországgal, akik tavaly elfogadták a segítséget, és sokkal könnyebben birkóztak meg a helyzettel.

A menekülteket és a jogállamisági ügyeket szét kell választanunk. Természetes, hogy a menekültek ellátásához segítséget adunk. De ez a helyzet nem adhat kibúvót a nagyon súlyos problémák kezelése alól. Ebből nem engedhetünk, és ezzel egyetért az Európai Parlament elsöprő többsége is.

Katarina Barley Fotó: Halász Júlia

A magyar miniszterelnök és az igazságügyi miniszter is rendszeresen elmondja, hogy az EU-s intézmények valójában azért kötnek bele a jogállamiság helyzetébe, mert a magyarok meg akarják védeni a gyerekeket a homoszexuális propagandától és a nemváltó műtétektől. Van ennek alapja?

Egyáltalán nincs. A legkevésbé sincs. Egyébként amikor ez a gyermekvédelminek nevezett törvény megjelent tavaly tavasszal, akkor azt javasoltam a saját frakciómnak, hogy hiába vagyunk kiakadva, más dolgokkal foglalkozzunk inkább, mert Orbán pontosan azért hozta ezt a törvényt, hogy ezen feszüljünk. Azért kellett neki a törvény, hogy felépíthesse a hazugságát, hogy minden a homoszexuálisok miatt van.

Persze értem, hogy a Fidesznek olyan erős dominanciája van a magyar sajtóban, hogy nehéz Magyarországon ezt a hazug narratívát vitatni.

Pedig valójában ezek az eljárások arról szólnak, hogy Orbán ezt a csodálatos országot a személyes tulajdonává teszi, úgy tesz, mintha egy uralkodó volna. Kifacsarja az országból az utolsó eurót is magának.

Nagyon ócska ez a gyermekvédelmi szöveg, amit a lopásai leplezésére talált ki. Nem találok szavakat rá, annyira szégyenteljes.

Arra kérem a magyarokat, hogy nézzenek a dolgok mögé, és ne essenek Orbán csapdájába, ne higgyenek a Patyomkin világnak, amit felépített.

Van egy olyan markáns vélemény is, nemcsak politikusok, hanem politológusok is mondják, hogy az EU-s intézmények és a kormányok közötti durva viták, fenyegetések, az egész Unió alapját alááshatják. A brüsszeli intézmények most súlyos pénzelvonással fenyegetnek két kormányt, amelyek válaszul kimondatták az Alkotmánybíróságaikkal, hogy az EU Bíróságának nem minden határozata vonatkozik rájuk. Elkezdődik egy ördögi kör, ami súlyos szervezeti károkat okozhat mindnekinek. Ez nem jelent fenyegetést?

Igen, szeretik az érintettek ezt mondani. De az igazság ennek pont az ellenkezője. Az Európai Unió alapjait éppen a lengyel és a magyar kormány ássa alá. Ők nem tartják be azt a szerződést, amit aláírtak. Konkrétan az EU alapszerződésének a második cikkelyét, ami az értékekről szól. Minden ország aláírta ezt a szerződést, és mindegyiknek tartania kell magát az abban foglaltakhoz. Ha nem teszik, akkor elhagyják az európai közösséget. És most pontosan ezt teszik a magyarok és a lengyelek.

Katarina Barley Fotó: Halász Júlia

Ha azt mondják, hogy nem teljesítik ezentúl az EU Bíróságának a határozatait, akkor nincsenek többé közös alapok, amelyek mentén együttműködhetünk. Nem tudnak a bűnüldöző hatóságok együttműködni, ha nem bízhatnak abban, hogy minden országban független igazságszolgáltatás működik. Nem fektetnek be a cégek olyan országokban, ahol nem bízhatnak a jogbiztonságban.

Tudok olyan német cégekről, ahol már eldöntötték, hogy nem hoznak több beruházást Magyarországra, mert látták, hogy mi történt például a budapesti repülőtér üzemeltetőjével. Az energetikai, a telekommunikációs és a sajtópiacról is tudok német cégekről, amelyekkel elbánt a magyar kormány. Úgyhogy ez a viselkedés a közös piac végét is jelenti. Azért nem tolerálhatjuk ezt a viselkedést, mert különben nem lesz többé EU.

A magyar kormány egy nagyon érdekes narratívát épít, amikor azt állítja, hogy egyedül küzd értékek mentén, és mindenki más ideológiai harcot folytat ellene. Valójában a magyar kormány egyetlen célja, hogy minden ellenőrzés alól kivonja magát. Ez az egyetlen elv, ami számít neki. Magyarországon belül már mindent lebontottak, ami korlátozhatná a hatalmat: a sajtót, a számvevőszéket, az ombudsmant, mindent politikai ellenőrzés alatt tartanak. És most az európai ellenőrzéstől is meg akarnak szabadulni. Nem véletlen, hogy Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez. Vajon miért nem? Nagyon jól tudjuk, hogy miért. Azért, mert pénzt lopnak, és nem akarják, hogy az európai ügyészek és bírák ezt felfedjék.

Úgyhogy ha a magyarok az európai úton akarnak tovább haladni, akkor olyan kormányt kell választaniuk, amelyik hajlandó betartani az európai törvényeket. Vagy ha kitartanának a mostani mellett, akkor meg kell győzniük a vezetőiket arról, hogy tartsák be a törvényt - bár nem vagyok meggyőződve, hogy egy ilyen kísérlet sikerrel járhat.