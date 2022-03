Kína bevásárolná magát az orosz olajiparba

Orosz olaj- és nyersanyagipari cégekbe, például a Gazpromba, vagy az aluminiumipari Ruszalba vásárolná be magát a kínai állam, írja a Bloomberg a kínai vezetés terveit ismerő forrásokra hivatkozva. Jelentésük szerint a pártvezetés olyan kínai állami cégekkel tárgyal a bevásárlásról, minta a China National Petroleum, a China Petrochemical, az Aluminum Corp. of China és a China Minmetals.

A bevásárlás most több szempontból is jó üzletnek ígérkezik. Egyrészt Kína ezáltal növelheti nyersanyagbehozatalát egy olyan időszakban, amikor a nyugati szankciók miatt nagy a bizonytalanság a nyersanyagpiacokon, emiatt emelkednek az árak is. Másrészt most, ugyancsak a nyugati szankciók, illetve a nyugati részvényalapok eladásai miatt nyomott áron vásárolhatná be magát az orosz cégekbe.

De akármilyen jó üzletnek is tűnik ez, a Bloomberg szerint korántsem kockázatmentes. A szankciók miatt az orosz gazdaság gyors romlásnak indult, ami az orosz cégek életképességét is befolyásolja. Nehézségeket jelent továbbá, hogy Oroszország és Kína között nincs elégséges infrastruktúra - vezetékek - nagyobb mennyiségű olaj és gáz szállítására, bár a Gazprom már tárgyal egy újabb vezeték építéséről.

A Bloomberg névtelenséget kérő forrásai szerint egyelőre még csak tapogatózó megbeszélések zajlottak, egyáltalán nem garantált, hogy a tervezett üzletekből bármi is megvalósul. Mindenesetre már a kínai és az orosz energetikai cégek között is kezdődtek tárgyalások. Az érintett cégek közül a China National Petroleum és a China Petrochemical - amit együttesen Sinopec Groupnak hívnak - nem kívánta kommentálni a Bloomberg megkeresését. A kínai szabályozó hatóság, a Sasac, illetve az Aluminum Corp. of China nem válaszolt a megkeresésre, ahogy egyelőre a Gazprom és a Ruszal képviselői sem, bár Oroszországban éppen munkaszüneti nap van.