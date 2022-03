Szélsőbaloldali fordulatot hajtott végre Jakab Péter

Azt írta híveinek Jakab Péter a közösségi oldalán, hogy holnap este videópremierrel készül, konkrétan egy általa írt és énekelt dallal. Az üzenet illusztrációjaként a Jobbik elnöke egy Rage Against The Machine-slágerre veri kormányt, mármint nem Orbán Viktorét, hanem a saját autójáét.

A már több mint 30 éves Rage Against The Machine közismerten radikális baloldali nézeteket vall, gyűlöli az amerikai kétosztatú politikai rendszert, és szimpatizál a Zapatista Army of National Liberation mozgalommal, ami azért érdekes külön is, mert a zászlaján fekete alapon ötágú vörös csillag látható.