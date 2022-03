Románia felajánlotta az energetikai infrastruktúráját, állandó NATO harccsoportot akar a területén

Románia kész rendelkezésre bocsátani saját energetikai infrastruktúráját az Európai Unió energia-ellátásának diverzifikálása érdekében, ugyanakkor olyan intézkedéseket tart szükségesnek, amelyek enyhítik a magas energiaárak miatt a fogyasztókra nehezedő terhet - jelentette be Klaus Iohannis román államfő csütörtökön, miután Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel tárgyalt Bukarestben.

Klaus Iohannis Fotó: SAUL LOEB/AFP

Elmondták, hogy Románia és Spanyolország egyetért abban, hogy fejleszteni kell az európai energetikai hálózatokat, össze kell kapcsolni a tagországok gázrendszereit, növelni kell a termelést és a raktározási kapacitásokat.

Iohannis szerint az Európai Uniónak olyan intézkedéseket kell hoznia, amik Ukrajna és Moldova energetikai biztonságának megteremtéséhez is hozzájárulnak. Ahogy arról korábban írtunk, Moldova erősen függ az orosz gáztól, nemrég szükségállapotot kellett elrendelni, miután a Gazprom közölte, hogy elzárja a csapot.

A román elnök úgy látja, hogy az Ukrajna elleni orosz háború közepette a NATO-nak a kialakult helyzethez kell igazítania új stratégiai koncepcióját, és ennek tekintettel kell lennie a Fekete-tenger térségének biztonsági igényeire.

A NATO-nak minél hamarabb létre kell hoznia romániai harccsoportját, erősítenie kell védelmi és elrettentő képességeit a keleti szárny déli részén is, ebben a kérdésben Spanyolország támogatására is számítanak. Sánchez szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nemcsak az ukrán ellenállás erejét illetően számolta el magát, hanem a NATO és az Európai Uniós tagországainak egységes fellépése is meglepte. „A legjobb biztonsági garancia a NATO egysége.”

Rámutatott: a demokratikus országok egységesek abban, hogy elítélik az Ukrajna elleni orosz támadást, Putyinnak és az orosz oligarcháknak pedig tudniuk kell, hogy a szankciók csak szigorodni fognak, ha nem vetnek véget a háborúnak. Sánchez elismeréssel szólt a román nép szolidaritási megnyilvánulásairól, ugyanakkor közölte: Spanyolország otthont ad Moldovába érkezett ezer ukrajnai menekültnek. (MTI)