Keanu Reeves több filmje is elérhetetlenné vált a kínai streaming platformokon, miután részt vett egy koncerten

Súlyos kritika érte január végén a színészt a kínai közösségi médiában, miután kiderült, hogy részt fog venni egy március 3-i koncerten, amelyet a New York-i Tibet House US szervezett. Fontos részlet, hogy a Tibet House US egy olyan nonprofit szervezet, amit a tibeti buddhizmus szellemi vezetője, a dalai láma kérésére alapítottak.



Peking korábban azzal vádolta meg a szomszédos Indiába száműzött dalai lámát, hogy szeparatizmust szít a tibeti régióban, így a kommunista párt által kinevezett pancsen lámát ismeri el Tibet legfontosabb vallási alakjaként. Kína 1951 óta uralja a távoli nyugati régiót, miután a Népi Felszabadító Hadsereg bevonult, és átvette az irányítást az általa "békés felszabadításnak" nevezett folyamat során.



Miután Reeves részt vett a koronavírus miatt online zajló koncerten, a kínai streaming platformok, köztük a Tencent Video és az iQiyi (IQ.O) is eltávolítottak olyan filmeket és videotartalmakat, amikben a kanadai színész a főszereplő.

A Matrix és a John Wick sorozat is az eltávolított filmek között van a Reuters szerint, bár azt már nem tudták megállapítani, hogy pontosan mikor tették elérhetetlenné a korábban felsorolt tartalmakat.



A Los Angeles Times azt írta, hogy legalább tizenkilenc filmjét távolították el a Tencent Video kínálatából. Míg a Mátrix-filmekhez és Reeves néhány más munkájához kapcsolódó tartalom továbbra is kereshető volt a WeChat-on, (a Tencent által fejlesztett) üzenetküldő szolgáltatáson, a színész angol nevére és annak kínai fordítására a kereső már nem dobott fel találatot.

