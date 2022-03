Meghalt Taylor Hawkins, a Foo Fighters dobosa

Hawkins halálának okáról és körülményeiről egyelőre semmit sem tudni. Holttestét egy hotelben találták meg Bogotában. A Foo Fighters dél-amerikai turnéjának következő állomásán lépett volna fel pénteken Kolumbia fővárosában.

„A Foo Fighters családot lesújtotta szeretett Taylor Hawkinsunk tragikus és korai elvesztése” - írta az együttes. „Zenei szelleme és ragályos nevetése örökké velünk él.”

Hawkins 1997 óta zenélt a Foo Fightersben, és olyan slágerekben játszott, mint a Learn to Fly és a Best of You. Korábban Alanis Morissette kanadai énekesnő dobosa volt.



(MTI)