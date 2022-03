A tálibok kötelezővé teszik a szakállat a kormányzati dolgozóknak Afganisztánban

Az összes kormányzati alkalmazottat utasították Afganisztánban, hogy viseljenek szakállat és tartsák be az öltözködési szabályokat, különben kirúghatják őket, írja a Reuters.

A cikk szerint Afganisztánban az erkölcsvédelmi minisztérium képviselői ellenőrizték a kormányhivatalok bejáratainál, hogy az alkalmazottak betartják-e az új szabályokat. A tálibok a szakáll viselése mellett arra is felszólították őket, hogy imádkozzanak a megfelelő időpontokban.

A múlt héten a tálibok megtiltották a nőknek, hogy férfi kísérő nélkül repüljenek, és ígéretük ellenére a lányiskolákat sem nyitották meg. Vasárnap azt is elrendelték, hogy a parkokban nemek szerint különítsék el az embereket, a nők a hét három napján, a férfiak pedig a hétvégét is beleértve a többi négy napon léphetnek be a parkokba, ahol még házaspárok és családok sem lehetnek együtt.

2021 szeptemberében a tálibok politikai hivatalának helyettes vezetője még azt válaszolta a kérdésre, hogy az országban nők is kerülhetnek-e vezető pozícióba, hogy „talán az alsóbb beosztásokban” dolgozhaznak majd, „visszajöhetnek, és folytathatják a munkájukat”.