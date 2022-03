Klímavédő csoportok szerint a programkód megváltoztatása 99%-kal csökkentheti a bitcoin energiafogyasztását

Egyes jelentések szerint a bitcoin-bányászat már most is annyi energiát használ fel, mint Svédország. Egy kedden indított kampány szerint egy egyszerű kódváltással ez megváltozhat.

A Change the Code Not the Climate elnevezésű kampány, amelyet az Environmental Working Group, a Greenpeace USA és több, a közösségeikben található bitcoin-bányászati létesítményekkel küzdő csoport koordinál, arra szólítja fel a bitcoint, hogy változtassa meg a bitcoinok bányászatának módját, hogy csökkentse a termelés ökológiai lábnyomát.

A kampány szervezői azzal érvelnek, hogy a kriptovaluták értékének és felhasználásának növekedésével a bitcoinnak muszáj lenne egy kevésbé energiaigényes módszert találnia a működésre.



Az Egyesült Államok vezeti a világot a kriptovaluták bányászatában, miután Kína tavaly májusban szigorított a bányászat és a kereskedés szabályain.

„Az inaktív vagy bezárásra váró szénerőműveket most újraélesztik, és kizárólag a bitcoin-bányászatnak szentelik. A sok esetben gazdaságilag egyre versenyképtelenebb gázerőműveket is a bitcoinbányászat miatt üzemeltetnek. Ezt látjuk országszerte” – mondta Michael Brune, a Sierra Club kampányigazgatója és korábbi ügyvezető igazgatója, majd azt is hozzátette, hogy különösen fájdalmas ezt látni az elektromos szektorban, mert pontosan ez az a hely, ahol az Egyesült Államok a legtöbb fejlődést elérte az elmúlt évtizedben. „Semmilyen módon nem érhetjük el klímavédelmi céljainkat, ha újraélesztjük a fosszilis tüzelésű erőműveket.” Egyes bitcoinbányászok nemrégiben szél- és napenergiából származó megújuló energia felhasználásával kezdték meg működésüket. Brune azonban azt mondta, hogy bár az ilyen lépések „egyértelműen jó szándékúak”, de nem elegendők a környezetvédelmi költségek ellensúlyozásához.

„A fosszilis tüzelőanyagok felhasználása a bitcoinbányászatban gyorsabban nő, mint a megújuló energiaforrásoké, és ez az alapvető kihívás” – mondta Brune.

A bitcoin által használt szoftverkód – az úgynevezett „proof of work” a munka bizonyítéka – hatalmas összekötött számítógéprendszereket igényel, ami a tranzakciók érvényesítéséhez és biztonságossá tételéhez kell. A „proof of work” egy módja annak, hogy ellenőrizzük, hogy egy bányász megoldotta-e azokat a rendkívül összetett kriptográfiai rejtvényeket, amik szükségesek a bitcoin főkönyvéhez való hozzáadáshoz.



Az ethereum, a rivális kriptovaluta egy másik rendszerre vált át, amit „proof of stake"-nek, vagyis a tét bizonyítékának neveznek. Erről úgy tartják, hogy 99%-kal csökkenti az energiafogyasztást. Ebben a tétalapú modellben a bányászok letétbe helyezik a "coinjaikat" a tranzakciók ellenőrzéséhez. Pontatlan információk hozzáadása a rendszerhez szankciókhoz, a letét elveszítéséhez vezet. Ellentétben a „proof of work” -kel, itt nincs szükség jelentős számítási erőre, emiatt sokkal kisebb az energiafelhasználás is.



A kampány digitális hirdetésekkel indul a Wall Street Journal-ben, a New York Timesban, a Marketwatch-ban, a Politicón, a Facebook-on és más kiadványokban. A szervezők jogi lépéseket is tesznek egyes bitcoinfarmok ellen.



