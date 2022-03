Orbán 2008-ban: Ukrajnát fel kell venni a NATO-ba, Orbán 2022-ben: Sose vettünk részt ebben a vitában

„Ez nem a mi háborúnk. Egy régi történet, hogy ez a háború pontosan miről szól, hogyan; ennek van történeti alapja, van nagyon világos katonapolitikai alapja, van kulturális alapja, de ezt majd az érintett felek megvitatják egymással. Mi ebben a vitában sose vettünk részt. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor a nagy szláv tenger tőlünk keletre hány államból áll valójában, az hány nemzet. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor ők milyen katonai-biztonsági megállapodást kötnek egymással, ad-e Oroszország Ukrajnának biztonsági garanciát, Ukrajna ad-e Oroszországnak biztonsági garanciát,

beléphet-e Ukrajna a NATO-ba, vagy nem léphet be, ez nem a mi vitánk,

ezt nem velünk kellett volna, meg nem is, a jövőben sem velünk lehet elrendezni, ez két másik ország vitája.”

Ezt mondta Orbán Viktor hétfőn a Hír TV-nek adott interjúban, amiben ha lehet, az eddigieknél is semlegesebb álláspontot vett fel az Ukrajna ellene orosz invázió ügyében. Elhangzott az interjúban például az is:

„Ráadásul nincs is felelősségünk ezért a háborúért, mert akik a háborúról döntöttek egyik vagy másik oldalon, velünk erről nem konzultáltak, minket nem vontak be, ez nem egy közös döntés részeként alakult ki, amely megalapozná Magyarország felelősségét.”

Sose vettünk részt benne?

A fenti idézet viszont nemcsak a mostani semlegesség miatt érdekes, hanem azért is, mert Orbán szerint nemhogy most, de egyenesen soha nem vett részt abban a vitában, hogy Ukrajna NATO-tag lehet-e. A 2008-as orosz-grúz háború idején ehhez képest még így fogalmazott:

„Meggyőződésem, hogy a NATO-csúcson legutóbb rossz döntés született. Ukrajnát is és Grúziát is fel kellett volna venni a NATO tagjainak a sorába. Ezt a döntést előbb-utóbb meg kell hozni. És minél hamarabb hozzuk meg, annál inkább megakadályozzuk, hogy olyasmi történjen a világban, mint most történt.”



A két idézet egymás mellett:

