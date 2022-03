Helsinki: Jogszerűtlen kampánytevékenységet folytat a kormány e-mail-címeink felhasználásával

A Magyar Helsinki Bizottság a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) fordult, mert meglátásuk szerint a kormány jogszerűtlen kampánytevékenységet folytat. A civil jogvédők azt akarják elérni, hogy az NVB mondja ki: jogsértést történt, tiltsa el a kormányt a további jogsértésektől, és szabjon ki rá bírságot, olvasható a Helsinki közleményében.



Mint írják a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a kormány népszavazási válaszait népszerűsíti e-mailjében. Méghozzá azokra a címekre küldte ki azokat, amelyeket a koronavírus-járvány alatt tájékoztatás céljából gyűjtött össze és kezel a KTK. A polgárok ahhoz azonban nem járultak hozzá, hogy e-mail címeiket a kormány saját kampánytevékenységére használja. Ráadásul a kormány e-mailjének tárgyában a „tájékoztatás” szó szerepel, ami félrevezető és megtévesztő, hiszen valójában népszavazási kampánytevékenység és nem tájékoztatás a levél tartalma.

A kormány üzenete súlyosan sérti a kampányt folytató szervezetek esélyegyenlőségét is. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság azt is el akarja érni, hogy kötelezzék a kormányt, miszerint ugyanazoknak még a népszavazás előtt küldjék meg az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság és más civil szervezetek érvénytelen népszavazási válaszokra buzdító kampányüzenetét is.