„Nehogy már megzavarja egy kócsag a nemzeti parkot megfigyelő luxusapartman-bérlőket!”

„Miért a Fertő tó? Miért ne?” – Foglalja össze a Fertő Part beruházás alapjait Litkay Gergely abban a videóban, amiben Udvaros Dorottyával együtt tűnik fel. A Greenpeace ezúttal is a humor segítségével próbálja elmagyarázni, hogy miért lesz hosszú távon káros a nemzeti parki területnek, ha elkészül Mészáros Lőrinc szállodaberuházása Fertőrákosnál. Szóba kerül a 444 videója is, amelyben Pumped Gabo látogatta meg a festői tájat, és az is kiderül, hogy mi a közös Szomáliában és Magyarországban.