A keresztényeknek, a fiataloknak és a cigányoknak próbált üzenni az ellenzék kampányzárója

Szombat délután véget ért az ellenzék kampánya, mégpedig ugyanott, ahol az őszi előválasztás végén elkezdődött, a budapesti Madách téren. A 4 fokban, szitáló esőben tartott kampányzárón 1-2 ezer ember gyűlt össze, a helyszín megválasztása alapján a szervezők sem számítottak többre. A hangulat nem volt egetrengető, bár az emelvényen a legtöbb megszólaló igyekezett tüzelni az esernyők és kapucnis esőkabátok alatt kucorgó hallgatókat.

Optimizmusból nem volt hiány, de mintha kicsit józanabb lett volna a hangvétel, az utolsó előttiként felszólaló Karácsony Gergely most nem mondott olyan vad dolgokat, mint a hét elején, hogy az ellenzék akár 65 egyéni körzetben is nyerhet.

Egy kampányzárónak persze más a koreográfiája, mindenki csak a hangulatot fokozza a fő fellépő előtt. Karácsony véletlenül el is lőtte Márki-Zay egyik poénját, hogy a Fidesznek is van programja - a Pegasus, ezt ugyanis aztán Márki-Zay megismételte.

Esős ellenzéki kampányzáró a Madách téren.

A kampányzáró lényege az, hogy aki ott van, megkapja az utolsó adag lelkesítést. Mivel a választás pontos eredménye most már inkább elsősorban azon múlik, hogy a bizonytalan szavazókat mennyire sikerül mozgósítani, arra figyeltem, kiderül-e valami arról, hogy milyen választói rétegben látnak még bármilyen tartalékot az ellenzéki összefogás kampányának irányítói.



Hajós András volt az első felszólaló, ő a fiatalokat, az első szavazókat biztatta. Beszélt kicsit a háborúról meg Putyinról, és hogy hova vezet egy ember túlhatalma, aztán felrajzolta a szokásos párhuzamot Putyin és Orbán rendszere között, végül arra biztatta a célcsoportot, hogy ma még bulizzanak, de "az after a szavazófülkében legyen, mert a szabadság a legjobb lejövő". Fiatalok: pipa.

Iványi Gábor beszédében is a szabadság volt a központi elem, és most tényleg lehetett sajnálni, hogy a Jobbik megvétózta, hogy ő legyen az ellenzék köztársasaságielnök-jelöltje. Megnéztem volna Orbán Viktor arcát a Parlamentben, ahogy Iványit kell hallgatnia, amint arról beszél, hogy a szabadságvágy megsokszorozza az erőt, meg Mózesre és a kivonulás könyvére emlékezve kijelenti, hogy a szolgaságból csak kifelé vezet út.

Iványi bevallottan a szervezők kérésére elmondott egy imát is: az Orbán-rezsim által lényegében páriaként kezelt egyházi vezető egyszerű, sallangmentes szöveggel teljesítette a kérést. Jól érzékelhető volt, hogy a személyes hitelessége milyen erős kontrasztban van a hitet politikai szlogenként használókkal. Akik imára kérték Iványit, feltehetően a vallásos emberek lelkiismeretére próbáltak még utoljára apellálni valahogy, hátha épp ennek hatására szavaznak le vasárnap mégis sokan az ellenzékre. Vagy maradnak otthon.

Ezután az ellenzék fővárosi közös jelöltjei következtek, mindenki válaszolhatott egy kérdésre, és volt, aki magától is mondott valamit. Orosz Anna nem ért át a saját rendezvényről, így csak 17-en beszéltek, egyenként bevonulva.

Egy országos kampány végén nyilván nem lehet mind a 106 egyéni jelöltet megfuttatni a színpadon, de a 17 is nagyon sok volt, nem lett végiggondolva, hogy a sok egyéni ígéret szépen elinflálja egymást: nehéz volt komolyan venni, hogy például a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésének felgyorsításától a rakpartok végleges lezárásán át az újpesti kórházig, a pesti fonódó villamosig és a pesterzsébeti dunaparti sétányig minden meg fog valósulni. Biztos nyerőként többüknek semmi szüksége nem volt erre az utolsó pillanatos haknira, Pest megyében viszont lett volna pár, akinek igen: nehéz ilyenkor jó döntést hozni.

Karácsony Gergely arról beszélt, hogy az ellenzék a győzelem kapujában áll. Az ellenzék tényleg nagy utat tett meg 2018 óta, hozta a kötelezőt, az egységes ellenzéki listát, de még ez is könnyen kevés lehet Orbán és a Fidesz legyőzéséhez. Akkor volt talán a legszenvedélyesebb, amikor arról beszélt, hogy a kormányülésen Orbán a szemébe hazudott a Diákvárosról, a legfontosabb mondata pedig talán az volt, hogy jó döntés volt visszalépnie MZP javára, és nem azért kell trónfosztás, hogy új ember üljön rá, hanem hogy kivigyék a trónt, vagy ahogy Karácsony mondta, a "trónteremet" a politika színpadáról.

A főpolgármester elég keményen beleszállt Orbánba. Szerinte a kormányzati kudarc legnagyobb beismerése, hogy 12 év után Orbán fő üzenete az ellenzékről szóló hazugság. Magyarország akkor lesz a miénk, ha megint demokratikus lesz és jogállami, mondta. És hogy elég a hamis szembeállításokból, Budapest és vidék, nemzet és Európa közé "és" kell, nem "vagy".

Bibót is idézte, hogy a hatalomnak csak az ad igazolást, ha van morális célja. Orbán titkos alkuja Putyinnal elvette a morális iránytűjét, ezért képtelen már elválasztani a jót a rossztól. Végül azon élcelődött, hogy a V4-ből O1 lett. Orbán már kínos, Magyarország pedig nem egyenlő vele, ezt kell vasárnap megmutatni, hogy Orbánt le kell váltani, mert szégyent hozott mindannyiunkra. A részvételre való buzdítás előtt egy Kölcsey-sorral búcsúzott, amit nem sikerült egész pontosan idéznie: "a haza mindenek előtt" - mondta.

Ennyi látszott MZP-ből 15 méterről, az esernyők fölött.

A szokásosan visszafogott, bár magához képest így is erősen szereplő Karácsony után Márki-Zay következett, és ezzel az erő, de egyben a kiszámíthatatlanság is visszaköltözött az emelvényre. MZP megismételte, hogy nem a közvélménykutatásokat kell figyelni, amivel egyből két dolgot árult el: hogy a közvéleménykutatásokat figyeli (fura is lenne, ha nem így lenne), és hogy azok nem feltétlenül alakulnak kedvezően. Ő is a győzelem kapuját emlegette, kitért viszont a 3 roma képviselőjelöltre, és ígéretet tett az egymilliós cigányság felemelésére, ami tudatos válasz lehetett arra, hogy az elmúlt napokban váratlanul több ismert roma celeb is kiállt Orbán mellett.



A jelek szerint a cigányság Farkas Flórián (MZP: az egyetlen cigány, akit Orbán felemelt) távozásával nincs már annyira kézben tartva, mint az előző választásokon. Ugyanakkor többségi politikusként a cigányság felemeléséről beszélni a szokásos paternalista szemléletet tükrözi, bár ez valószínűleg a romák elenyésző hányadát zavarná csak, ha persze egyáltalán értesülnének MZP beszédéről.

A kék dossziéját maga előtt kinyitó, de abba szinte bele sem pillantó Márki-Zaynak most is voltak meggondolatlannak tűnő kijelentései. Egyrészt agymosottnak titulálta a fideszes szavazókat, pontosabban azokat, akik elhiszik a propaganda szólamait a gyerekek nemváltásáról meg a katonák háborúba küldő ellenzékről. Az ellenfél szavazóit lenézni, becsmérelni általában teljesen kontraproduktív. A másik az a nyilvánvalóan sértésnek szánt otromba túlzás volt, hogy Orbán pénzért büszke pedofil is lenne.

Márki-Zay beszélt az erőt adó fiatalokról, és sokszor megismételte az "elmúlt ezer év legkorruptabb kormánya" szöveget. A beszédének a leghangúlyosabb része azonban nem ez volt, hanem amikor arról beszélt, hogy becsületes, keresztény ember miért nem szavazhat a Fideszre és Orbánra. Mert hazudik a háborúról, mert hazaáruló, mert lop, mert egy gyilkost - Putyint - támogat. Azt, hogy a keresztény ember nem támogathatja Orbánt, a legtöbbet sulykolt kijelentése volt.

Beszólt a papoknak, lelkészeknek, akik Orbán támogatására szólítják fel a híveket, és akiket szerinte kivet majd a közösségük, és megint megígérte, hogy nyilvánosságra hozzák majd az ügynökaktákat. Végül a felfelézés előtt ő is szégyennek nevezte Orbánt, akit már a világon mindenhol kinéznek, és külföldön csak Trump támogatja, míg őt Hillary Clinton, Mark Ruffalo és John Cleese.