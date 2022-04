A miniszterelnöki interjúkat már csak az alákérdezések különböztetik meg egymástól

Ez a kampány is lement - eddig - úgy, hogy Orbán Viktor szokáos szerint nem adott interjút olyan médiumnak, ahol váratlan kérdéssel szembesült volna. Pénteken a Kossuth Rádióban beszélt, ma a Magyar Nemzetben jelent meg vele interjú. A válaszok szinte szóról szóra megegyeznek, pont azok, amiket már hetek óta ismételget, béke-háború, baloldal, baloldal, baloldal. Ami színezi a beszélgetéseket, hogy hogyan jutattja el a válaszig Orbánt a kérdező.

Nagy a verseny, nehéz ebben győztest hirdeni:

Nagy Katalin, az adófizetői pénzből működő közszolgálati rádió munkatársa:

De mi a jó abban, amikor az ellenzék miniszterelnök-jelöltje egyik nap azt mondja, hogy ő nem azt mondta, hogy a magyar fiatalokat el kell küldeni a háborúba, a másik nap meg azt mondja, hogy a magyar fiatalok jobban értik a vér szavát, jobban szeretik a vért, mint az olajat? Miért mond egymásnak ellentétes mondatokat?

Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese:

Az ön ellenfele, Márki-Zay Péter szerdán Pécsen azt mondta, hogy a fiataloknak fontosabb a vér, mint az olaj, és hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja. A baloldal jelöltje eddig sem takarékoskodott hajmeresztő mondatokkal, de ez valami egészen új szint. Mi ezzel az uszítással a célja?

Nagy Katalin, adóforintokból fizetett rádiós munkatárs:

A családoknak fontos a gyermek. Most a szavazással egy időben népszavazást is tartunk április 3-án. Mi a véleménye arról, hogy az LMBTQ-szervezetek és a Soros-hálózathoz köthető NGO-k arra biztatják a választókat, hogy szavazzanak érvénytelenül ezen a népszavazáson?

Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese:

Nem gondolja, hogy a gyermekvédelmi népszavazás témája szinte eltűnt a háború árnyékában?

A következő három kérdés csomagban Nagy Kataliné, a közszolgálati rádió munkatársáé:

Nagyon hosszú ez a mostani kampány. Tulajdonképpen már tavaly elkezdte az ellenzék a kampányolást – itt az előválasztásra gondolok–, de azért itt, az utolsó hetekben vagy napokban nagyon sokféle eszköz nyilvánosságra került. Olyanok is, amelyek felvetik akár a választási csalás gyanúját. Hogyan látja, az, hogy több százezer ember, aki soha nem adta meg sem a nevét, sem a címét, sem a telefonszámát baloldali pártnak, baloldali szervezetnek, az is SMS-eket kapott úgy, hogy a keresztnevén szólítják meg, és arra kérik, hogy szavazzon a változásra?

Igen, de hát nem éppen az ellenzék volt az, amelynek tagjai hónapok óta arról beszélnek, és előszeretettel nyilatkoznak külföldi lapokban, hogy Magyarországon, itt a kormánypárt szervezett csalásra készül, nem lesznek a választások tisztességesek? Én már nem tudom, hány száz EBESZ-megfigyelő van, meg még majd jönnek is Magyarországra…

Hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy miközben egyfolytában arról beszélnek, hogy a demokratikus jogok sérülnek Magyarországon akkor, amikor nem ők vannak hatalmon?

Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese:

Amikor a baloldalról beszél, el szokta mondani, hogy nem változtak semmit. Pedig változtak. Nem különös, hogy mostanában milyen elfogadók az antiszemita beszólások és náci karlendítések iránt?



A baloldal három veresége után most összefogott, és egyetlen alakzatban száll szembe a Fidesszel. Tart ettől a felállástól?



Nagy Katalin, a közszolgálati rádió munkatársa:

Ez a tét?

Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese:

Mi a vasárnapi választás tétje?

Egyetlen olyan téma volt a két friss interjúban, amire mostanában Orbán Viktor nem válaszolt már ezerszer, ezt Csermely Péter tette fel arról, hogy az oroszokkal való megengedő magyar hozzállás miatt szétesett a V4-es együttműködés:

A visegrádi országok szövetsége viszont megroppant, a négy ország megosztott ebben a kérdésben. Ez helyrehozható lesz?

Orbán: A V4-et mindig is kihívás elé állította az a tény, hogy a négy ország másként gondolkodik a keleti politikáról. De a V4 nem geopolitikai szervezet, nem is erre jött létre, hanem arra, hogy az EU-n belüli vitákban a közép-európai érdekeket közösen tudjuk képviselni, legyen szó akár gazdasági, akár értékrendbeli kérdésekről. A V4 ezt az eredeti küldetését a jövőben is jól ellátja majd, e téren nincs semmiféle nézetkülönbség.