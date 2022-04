A református egyház a kormány támogatására biztatja híveit, „gyermekeink védelme érdekében”

Csak a reformátusoknak lesz választási körlevele, a másik két nagy történelmi egyház inkább nem ad ki eligazítást - írta meg egy hete a Népszava. Azóta megjelent a Magyarországi Református Egyház vezetőségének nyilatkozata, amelyben a híveket buzdítja a megfelelő irányba történő szavazásra.

A népszavazásnál nincs mismásolás: annak

„kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk »NEM« szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja.”

Az országgyűlési választásnál a szokásos körülírást alkalmazzák, amiből nyilván mindenki érti, amit érteni kell:

„Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit- és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását.”



Az aláírók a négy kálvinista püspökség egyházi és világi vezetői, élükön a zsinat lelkészi elnökével, a fideszes pártalapítvány korábbi vezetőjével, Balog Zoltán exminiszterrel.

A szülőket külön kérik

Csütörtökön a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közzétett egy levelet, amelyet a miskolci Lévay József Református Gimnázium friss állami kitüntetéssel ékesített igazgatója írt. Még aznap felhívtam a levélben szereplő számot, hogy mennyire számít bevett gyakorlatnak a szülők választás előtti befolyásolása a református iskolákban, írtam Ármin Tibor igazgatónak sms-t is, de hiába.

Levelében többek között azt kérte a szülőktől, hogy „vegyenek részt a népszavazáson, és támogassák azt, hogy a gyermeknevelési döntések szülői jogkörben maradjanak”. A választáson pedig azt kell mérlegelni, hogy melyik párt ideológiája mire épül, „a keresztyén értékekre, vagy az ateizmusra és a liberalizmusra”.

A tények

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt írta a Népszavának, hogy a februári nagyböjti körlevelében már megfogalmazta útmutatását a hívek felé többek között a közelgő országgyűlési választás és az ezzel egy időben tartandó népszavazás kapcsán.

„Lelki készülődés” még januárban, Erdő Péter prímás és Balog Zoltán között Novák Katalin Fotó: Facebook/Balog Zoltán

Ez azonban már csak az időpont miatt sem kapcsolódik olyan erősen a kampányfinishez, illetve maga a minden templomban felolvasott szöveg sem agitál direkt módon. A nagyböjti körlevél politikus része így hangzik:

„Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi népünk körében is sokan rászorulnak a segítő gondoskodásra. Nemcsak leszakadó közösségeink, hanem a magyarság egésze is számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért továbbra is nagy a szükség az idősek és a betegek hatékony, intézményes támogatására. Bár kedvező jelek mutatkoznak a házasság, a családalapítás és a gyermekvállalás terén, hazánk lakossága még mindig fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, áldozatait, az általuk létrehozott alkotásokat a jövőben csak az új magyar nemzedékek tudják értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és erősítsük az Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és népünk egész kulturális öröksége éppúgy, mint a többi nemzeteké, a teremtett világ értékei közé tartozik és kedves Isten előtt. Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a Teremtő vár tőlünk!”

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pedig azt mondta, nem bocsátanak ki választási körlevelet.