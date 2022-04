Rákay Philip "némi pátosszal a hangjában" azt mondta, a választások tétje az, hogy marad-e hazánk

Mindenki beveti még magát a kampányban, Rákay Philipre is számíthat a Fidesz. A Fidesz frakcióülésére is meghívott influenszer elcsukló, párás tekintettel, saját maga szerint is némi pátosszal a hangjában kapta meg a zárszót a Hír TV Vezércikk című műsorában péntek este.



Azt mondta, a tét az, hogy marad-e hazánk, majd ezt még nagyobb súllyal megismételte, a nyelvünket, a kulturánkat, a történelmünket, a nemzeti önrendelkezésünket is beemelve. Szerinte „a marionettbábuként nyugatról rángatott ügynök baloldal bármelyik pillanatban el- és kiárusítaná a hazánkat idegen és globalista érdekeknek”. Majd miután felhívta erre a figyelmet, jelentőségteljesen lehajtotta a fejét.