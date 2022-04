20 év után nem lesz tagja a Parlamentnek Farkas Flórián, az MSZP kétszeres miniszterelnök-jelölte sem folytathatja

Az eredménytől függetlenül van több olyan veterán képviselő, aki biztosan nem lesz tagja az új Parlamentnek.

28 év után távozik az Országgyűlésből Burány Sándor (sokáig MSZP, majd Párbeszéd). Az hét ciklus, ebből 6-szor egyéni mandátumot szerzett. 2018-ban is nyert a Budapest 9-es OEVK-ban (ez valójában a X. kerület), mégsem indulhatott, mert az ellenzéki előválasztáson kikapott Arató Gergelytől, az ellenzéki országos listán pedig nem kapott helyet. A most 65 éves Burány a Medgyessy-kormányában előbb a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd 2003-tól foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter volt.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A szocialista Tóth Csaba is hiába nyert 2014-ben és 2018-ban is Zuglóban, őt is elsodorta az ellenzéki előválasztás, illetve a Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott ügyek. Tóth 2010 óta volt tagja a Parlamentnek.

Mesterházy Attila kétszeres miniszterelnök-jelöltje volt az MSZP-nek (2010-ben és 2014-ben is), mindkétszer kétharmaddal nyert a Fidesz. A szocialisták elnöke és frakcióvezetője is volt, ehhez képest az ellenzéki előválasztáson a Veszprém 1-es választókerületben Csonka Balázs nagyon simán legyőzte. Az országos listán nem kapott helyet. 20 év után nem lesz tagja a Parlamentnek.

Bangóné Borbély Ildikó két ciklus után távozik. Ő is elveszítette az előválasztást, aztán a diplomabotránya miatt az ellenzéki listán sem kapott helyet.

Molnár Gyula is távozik. Ő 1994-ban lett először a parlament tagja, azóta egy ciklust leszámítva képviselő volt. Az MSZP egykori elnöke is elbukott az előválasztáson, az országos listán a 135. helyet kapta, vagyis csak listakitöltő, esélye nincs bekerülni.

A jobbikos Balczó Zoltán 1998 óta képviselő, még MIÉP-esként kezdte. Nem kapott helyet az ellenzéki listán.

A kormányoldalon Révész Máriusz 1998 óta képviselő, de nem lesz a következő ciklusban. Egyéniben nem indul, a Fidesz listáján 205.

20 év után nem lesz a tagja a Parlamentnek Farkas Flórián, akit hiába kísértek sorozatos botrányok, valahogy mindig bejutott a Fidesz listájáról. Most már nem fog.

Manninger Jenő 20 év után nem lesz tagja a Parlamentnek.



A Parlament nagy némája, Bíró Márk is búcsúzik. Ő lehúzott úgy három komplett ciklust, hogy egyszer sem szólalt fel.

Völner Pál és Simonka György korrupciós ügyek gyanúja, illetve vádja miatt nem lesz a Parlament tagja.