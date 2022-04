Az összefogás mindenhol csökkentette az ellenzéki pártok népszerűségét

Nem volt olyan választókerület, ahol a Fidesz ne tudta volna növelni a támogatottságát a vasárnapi választáson, ha a pártlistára adott szavazatok arányát nézzük.

A legkevésbé a XII. kerületben (Budapest 3 OEVK) nőtt a Fidesz népszerűsége négy év alatt, leginkább stagnált, mert mindössze 0,02 százalékos a változás a pártlistás arányokban. Itt a Fidesz listájára a szavazatok 41,68 százaléka ment most. Újbudán is minimális volt a növekedés (0,46 százalék). Ezt a két mandátumot el is bukta a Fidesz. A Hegyvidéken úgy, hogy Fürjes Balázs 1 százalékkal jobban szerepelt, mint a pártja. Újbudán Simicskó Istvánra szinte hajszálra annyian szavaztak, mint a Fideszre (41,31-41,4). Ez ott kevés volt.

Hódmezővásárhelyen is mindössze 0,52 százalékkal kapott több szavazatot listán a Fidesz, mint 4 éve. 50,88 százalékot vitt most a Fidesz. Erre még egy kicsit rátett Lázár János egyéniben (52,37 százalék), ezzel simán verte az országban kampányoló ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, Márki-Zay Pétert.

Borsodban sikerült a legjobban a Fidesz számára az erősítés. Itt szüksége is volt rá. Korábban a megyében erős volt az MSZP és a Jobbik is, ha sikerült volna összeadni a szavazataikat, az ellenzéki jelöltek nyerhettek volna. Ez azonban elmaradt.

És nemcsak itt. A 2018-ban külön induló ellenzéki pártok akkori listás szavazatainak az arányait a mostanival összehasonlítva az látszik, hogy az összefogás sehol sem jelentette akkora kraftot, hogy összeadódhattak volna a szavazatok, és lendületet kaphatott volna a közös fellépés támogatottsága. Mindenhol alacsonyabb az arány, mint amennyi 4 éve volt a pártoknál külön-külön.

A legkisebb veszteséget a budai kerületekben és a belvárosban, illetve Szegeden szenvedte el az ellenzék a pártlistákon, 5-7 százalékkal volt itt alacsonyabb a közös lista támogatottsága a még külön-külön induló pártokénál. Ez ott belefért, az ország többségében viszont nem.

Nagyon látványos a visszaesés az ország északkeleti részén. Ahogy a fideszes térképen látszott, itt nagyot nyert a Fidesz azzal, hogy közös listán indult az ellenzék.