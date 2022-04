Schilling Árpád: Nem volt meglepő, hogy Gyurcsány és Jakab képviselő urak jeleskedtek elsőként a szardobálásban

„Ez az egész rettenetes. Olyan mintha ránk tolatott volna egy kamion” - írja Schilling Árpád rendező a választás végeredményéről Facebookon. Posztjában kitér a Márki-Zay Péterrel kapcsolatos reakciókra is:

„Igazságtalan ez az eredmény, aminek pusztítóak lesznek a következményei.

Mindezzel együtt, sőt éppen ezért azt gondolom, hogy méltatlan dolog Márki-Zay Pétert magára hagyni. Méltatlan a vele szemben tanusított részvétlenség! Ő nem árult zsákbamacskát, mondta, amit gondolt, és éppen ezért nem is voltam a rajongója.

De elfogadtam az érveit, a mások érveit, és a sokaság támogatását. (Az előválasztás történelmi tett volt!) (...)

Márki-Zay Péter becsülettel beleadott mindent, és még hallgatott is másokra, időnként még bocsánatot is kért, ami lássuk be, ritka erény.

Akik őt elárulják, azok magukról állítanak ki szegénységi bizonyítványt. Nem volt meglepő, hogy Gyurcsány és Jakab képviselő urak jeleskedtek elsőként a szardobálásban. Ezzel be is mutatták, hogy mit gondolnak a bajtársiasságról” - írta.

Schilling szerint Jakabnak inkább a saját pártja sikertelenségén kellene gondolkodnia, Gyurcsány pedig pont addig lesz a magyar politika állandó szereplője, amíg Orbán.

Azért volt néhány pozitív gondolata is: megköszönte a rengeteg önkéntes munkáját, kéri, hogy mutassanak példát becsületből, illetve gratulált Jámbor Andrásnak az egyéni győzelméhez.