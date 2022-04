Szijjártó üzent Brüsszelnek: ideje leszállni a magas lóról

Elfogadhatatlanul lassú a Nyugat-Balkán európai uniós integrációja, ami stratégiai hiba, illetve káros a regionális stabilitás szempontjából is, ezért Magyarország ismét a folyamat felgyorsítására szólítja fel Brüsszelt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bosznia-Hercegovinában.

Sajnáljuk, hogy az EU egyes tagállamai és a brüsszeli intézmények esetében ez a megértés nem mindig teljes. Itt az ideje, hogy megüzenjük Brüsszelnek, hogy le kell szállni a magas lóról, és elég a nagyképű nyilatkozatokból

- fogalmazott a miniszter.

A kormány álláspontja szerint Szerbiát haladéktalanul fel kell venni az EU-ba, Bosznia Hercegovinának pedig meg kell adni a tagjelölti státuszt. "Ezt az álláspontunkat a jövőben még határozottabban fogjuk képviselni ezzel a választási győzelemmel a hátunk mögött" - emelte ki Szijjártó Péter.

Szerbiában is április 3-án volt választás, ahol Aleksandar Vucic maradt az elnök, illetve az ő pártja, a Szerb Haladó Párt, azaz az SNS nyert, de csak relatíve, alig negyven százalék fölötti aránnyal. Aleksandar Vucic többször is közölte, hogy a nemzeti érdekeikkel összhangban Szerbia nem vezet be Oroszországgal szemben szankciókat. Ebben a cikkben írtunk róla, hogy Orbán Viktor Kijev helyett inkább Belgrádban tárgyalt.