Kevesebb szállodába kevesebb vendég érkezett, de őket alaposan megkopasztották

Egyszerre mutatja meg a járványkezelés és a gazdasági válságkezelés magyarországi eredményeit és következményeit a februári turizmusról kiadott KSH jelentés. Röviden így foglalható össze: kevesebb vendéget, kevesebb szálloda nagyon megkopasztott.

Ami a részleteket illeti: 2019. februárban, tehát még a Covid előtt, volt 1,6 millió vendégéjszaka Magyarországon. Ebből idén februárra maradt 1,1 millió, tehát a vendégéjszakáknak mintegy a harmada hiányzik, miközben a belföldi-külföldi arány a belföldi felé tolódott el.

A hazai szállodaipart ismerő forrásunk szerint nincs pontos információ arról, hogy az elmúlt két évben hányan csődöltek be teljesen, de európai összehasonlításban az ágazatnak nyújtott kormányzati támogatás szűkmarkú volt. Ennek eredményeként 2019. februárban még 931 szálloda és 1012 panzió közül lehetett választani, idén februárban viszont csak 698 szálloda és 711 panzió volt nyitva. Vagyis a szálláshelyek negyede hiányzott átmeneti vagy végleges bezárás miatt a piacról.

Aki viszont túlélte, az nem finomkodott: 2019. februárban és 2022. februárban is 5,2 milliárd forint bevétele volt a belföldi vendégek után a szállodáknak, a panzióknak pedig 517 millió forintról 539 millió forintra gyarapodott a bevételük a magyar vendégek után. Vagyis akkora volt az infláció, hogy a kevesebb vendég is fizetett annyit, mint 2 éve a több vendég.

A külföldiek terén nem sikerült teljesen kompenzálni az áremeléssel a kevesebb vendéget, de ott is az az arány jön ki, hogy a vendégéjszakák száma a harmadával csökkent, a bevétel viszont csak a negyedével. Vendéglátással együtt pedig az történt, hogy a 2019. februári 25,8 milliárd forintból idén februárra 20,8 milliárd maradt a szállodáknál, tehát a bevétel csak az ötödével csökkent, miközben a vendégek egyharmada tűnt el. Ez alátámasztja, hogy a turizmusban legalább 15-20 százalékos infláció volt.

Rackanyájat hajtanak a Szent György-napi kihajtási ünnepen a hortobágyi vásártér felé (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI) Fotó: Czeglédi Zsolt

Az orosz-ukrán háború és a járvány továbbra is összevissza rángatja a piacot: decemberben és januárban az oroszok jöttek a legtöbben Magyarországra, mert az unión belül nálunk voltak a leglazábbak a Covid-beutazási szabályok. Most februárban viszont már Csehországból érkezett a legtöbb vendég, de ők is csak 42,5 ezer éjszakát maradtak. A csehek békeidőben csak a németek, osztrákok, angolok és olaszok után szoktak szerepelni a listán. Most úgy nyerhettek, hogy a járvány miatt a nyugatiak még nem jöttek februárban, a háború miatt az oroszok pedig már nem jöttek.

Persze ha 2021-hez viszonyítunk, akkor minden csodásan néz ki: a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 2022. februárban több mint négyszeresére nőtt 2021 azonos hónapjához viszonyítva. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma pedig hétszeresére emelkedett.