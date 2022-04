A Sberbank eladta a horvát Fortenova vállalatban lévő részesedését a Jellinek-féle Indotek Csoportnak

Az orosz Sberbank az ukrajnai háborúra válaszul bevezetett nyugati gazdasági szankciók miatt eladta 43 százalékos részesedését az 50 ezer munkavállalót foglalkoztató horvát Fortenova vállalatban a magyar-amerikai Indotek Csoportnak - számoltak be róla a horvát lapok a hétvégén. Az Indotek Csoport ügyvezető igazgatója és többségi tulajdonosa a NER-közeli Jellinek Dániel, az ország tizedik leggazdagabb embere. (Bár ő nem tartja magát kormányközeli üzletembernek, több nyoma is van annak, hogy az elmúlt években szoros üzleti kapcsolatot alakított ki Orbán Viktor miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal.)

Sberbank fiók Ljubljanában. Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

A hírt a Fortenova is megerősítette. Az árat nem közölték, de Jutarnji List nevű horvát napilap szerint az akvizíciót még jóvá kell hagynia az illetékes szabályozó hatóságoknak. Fabris Perusko, a Fortenova Csoport vezérigazgatója az adásvételi szerződés aláírását követően üdvözölte az Indotek belépését az új tulajdonosi struktúrába. Mint mondta, hosszútávú stratégiai partnerként számítanak a magyar-amerikai alapra. Reményének adott hangot, hogy a következő néhány hónapban megérkezik a részvények vásárlásához és eladásához szükséges összes jóváhagyás is.



Az ukrajnai háború miatt az Európai Unió gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, amelyek így érintették Horvátország legnagyobb vállalatát is, amelyben a Sberbank 43 százalékos részesedéssel rendelkezett. A Fortenova három alaptevékenysége a kis- és nagykereskedelem, az élelmiszeripar és mezőgazdaság. Több mint 30 millió fogyasztót szolgál ki nyolc délkelet-európai piacon. A cégcsoportba tartozik a horvát Konzum kiskereskedelmi üzletlánc is. (MTI)