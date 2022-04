Putyin új parancsnokot nevezett ki az orosz sereg élére, állítja a Fehér Ház

Alekszander Dvornyikov, az orosz haderő új parancsnoka Fotó: SERGEY PIVOVAROV/Sputnik via AFP

Oroszország új ukrajnai hadseregparancsnokot nevezett ki a Fehér Ház magasrangú tisztviselője szerint.

Az új parancsnokot azonosító tisztviselő nem volt felhatalmazva arra, hogy megnevezze magát, és névtelenséget kérve az Associated Pressnek, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan - aki vasárnap a CNN State of the Union című műsorának vendége volt - viszont megerősítette az információt.

A tanácsadó ezzel együtt a műsorban kijelentette: egyetlen parancsnok lecserélése sem tudja elfedni a tényt, hogy Oroszország stratégiai kudarcot vallott Ukrajna megszállási kísérletével.

Washington szerint az új parancsnok a 60 éves Alekszandr Dvornyikov tábornok, Oroszország egyik legtapasztaltabb katonatisztje, aki már Szíriában is vezette az orosz haderőket, és kíméletlenül lépett fel a civil lakossággal szemben.

A kinevezése minden jel szerint összefügg azzal, hogy a Kijevnél váratlanul kemény ellenállással találkozó orosz seregek ismét Donbasz felé fordulnak, és megpróbálják a keleti régiókat teljesen irányításuk alá venni.

Az új parancsnok harcolt a második csecsenföldi háborúban, de akkor vált igazán ismertté, amikor az orosz haderőcsoportot vezette Szíriában, ahol 2015 után a Kreml aktív katonai támogatást nyújtott Bassár el-Aszad elnöknek az országban dúló polgárháborúban.



Vlagyimir Putyin elnök 2016-ban az ország egyik legrangosabb, az Oroszország Hőse címmel tüntette ki Dvornyikovot. (AP)