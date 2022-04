Mariupol a végóráit éli

"Az utolsó csatára" készülnek a Mariupolt védő ukrán alakulatok, jelentette az AFP. A várost védő alakulatok közül a 36. tengerészgyalogos dandár azt írta a Facebook-oldalán, hogy fogytán a lőszerük.

A tengerészgyalogosok már 47. napja védik a város kikötőjét "mindent megtéve, ami csak lehetséges, még azt is, ami lehetetlen". De mostanra teljesen beszorították őket az ostromló orosz alakulatok. "Néhányunkra a halál vár, a többiekre hadifogság" - írták.

A várost védő másik alakulat, az Azov mai videóüzenete sem kevésbé pesszimista. "Tízszer annyian vannak, vannak repülőgépeik, hajóik, és rengeteg felszerelésük. Az Azov ezred meg tovább koldul Mariupol utcáin" - írták kísérőszövegként a Telegramon.

A 36. tengerészgyalogosok helyzete talán még nehezebb. "sebesültjeink hegye csaknem a dandár felét teszi ki. Akiknek nincs leszakadva egy végtagja sem, visszatérnek a harctérre. A gyalogságunk már mind elesett, már a tüzéreink, légvédelmiseink, rádiósaink, sofőrjeink és szakácsaink harcolnak. Még a zenekarunk is" - írták.

Bejegyzésükben arra panaszkodnak, hogy az ukrán hadvezetéstől nem kapnak kellő támogatást, mert már "leírták" őket. Ez az érzelmes reakció persze érthető, de a valóságban a helyzet az, hogy az ukrán hadsereg még ha akarná, se tudná támogatni Mariupol védőit. A város mélyen az orosz ellenőrzésű területen van, Olekszij Aresztovics, Zelenszkij elnök főtanácsadója szerint esély sincs a felmentésére, a legközelebbi ukrán alakulatok is több tíz kilométernyire vannak a város határától. (Via The Guardian)