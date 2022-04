A szlovák védelmi miniszter Hitlerhez hasonlította Putyint

Jaroslav Nad a New York Timesnak adott interjút, és ebben közölte, hogy szerinte Vlagyimir Putyin egyenlő Hitlerrel. A szlovák miniszter elmondta azt is, hogy muszáj megállítani Putyint, mielőtt az oroszok tovább törnének Nyugat felé. „Ukrajna szó szerint a mi jövőnkért harcol” – mondta el Nad.

Nad az interjúban Szlovákiát a frontvonalban lévő országnak nevezte, mivel már 330 ezer menekült érkezett hozzájuk Ukrajnából. Nad ezzel magyarázta azt is, hogy Szlovákia fegyvereket ad át Ukrajnának, ráadásul ingyen. Mint mondta, az orosz invázió előtt fel se merült volna, hogy ilyen történhet, de mára ez lett az új valóság.

Jaroslav Nad Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Szlovákiában ezen kívül felmerült, hogy idősebb vadászgépeket adjanak át az ukránoknak. Emellett felmerült az is, hogy a háborúban megsérült, de még használható ukrán, illetve elfogott orosz tankokat Szlovákiába, Lengyelországba és Csehországba küldenék az ukránok javíttatni. Tankokat ugyanakkor biztos nem fognak küldeni a szlovákok, mert abból nincs felesleges példányuk, tette hozzá Nad.

Az interjúból kiderül az is, hogy Szlovákia nemcsak a saját, hanem más országok katonai adományait is segít bevinni Ukrajnába. A cseh és ausztrál felajánlások mellett olyan országokért is, melyek amúgy azt állítják, hogy nem küldenek katonai felszerelést az ukránoknak.

A New York Times cikkében Magyarországot hozza fel a riporter egy lehetséges, feltételezett példaként, hiszen a magyar kormány többször hangsúlyozta, hogy nem fog fegyvert szállítani Ukrajnának, ugyanakkor vannak feltételezések, hogy más országokon keresztül, csendben adtunk már át katonai felszereléseket. A magyar kormány szóvivője nem kívánta sem cáfolni, sem megerősíteni ezt a feltételezést, csupán annyit közölt a lappal, hogy a magyar álláspont jól ismert és változatlan.

Az oroszok nemrég azt állították, hogy már ki is lőtték a szlovákok által felajánlott SZ-300-as légvédelmi rendszert, de Nad szerint ez "fake news", amit szerinte azért terjeszt Moszkva, hogy a bombázásra küldött orosz pilóták nyugodtabbak legyenek. Nad hétfőn beszélt ukrán kollégájával, aki elmondta, hogy a légvédelmi rendszer jól működik, és nem is annál a városnál van, ahol az oroszok állították, hogy kilőtték.

Szlovákiában az ellenzék többek között Robert Fico vezetésével próbálja az ukránok, illetve a háborús segítség ellen hangolni a közvéleményt, és Eduard Heger miniszterelnököt amerikai bábnak nevezte, aki bármit megtenne, amit Washingtonból mondanak neki.

Nad szerint az ellenzék politikai játszmákat folytat a saját hazájuk és Ukrajna érdekeivel szembe menve: „Oroszország ezreket gyilkol meg Ukrajnában, és nem fogom számolni azokat a szavazatokat, amiket veszthetek vagy nyerhetek az alapján, hogy a kormány segítséget nyújt. Az egyetlen dolog, amit számolok, az a megmenthető életek száma Ukrajnában.”