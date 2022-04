Kiszabadították az Ever Given iszapba ragadt testvérhajóját

Kicsit több, mint egy hónapja írtuk, hogy az Egyesült Államokban, a Chesapeake-öbölben zátonyra futott a 334 méteres Ever Forward nevű konténerhajó, egy évvel azután, hogy az Ever Given keresztbefordult és elakadt a Szuezi-csatornában. Aki azóta is izgult, hogy mi lesz a nemzetközi teherhajózás újabb ikonjával, az megnyugodhat, mert az Ever Forward végre kiszabadult.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Az iszapban ragadt teherhajó kimentésének háromszor kellett nekifutni, az első két alkalom nem járt sikerrel, vasárnap viszont sikerült kimozdítani a három focipálya hosszú hajót. Ehhez két uszály és öt vonóhajó kellett, és az, hogy leszedjenek a hajóra fölpakolt 5000 konténerből úgy 500-at.

Ahogy az Ever Given, úgy az Ever Forward is a tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. tulajdonában van. A hajót előbb átvizsgálják, hogy nem történt-e semmi baj az egy hónapos kényszerpihenő előtt a rakodótérben, aztán pedig visszamehet Baltimore kikötőjébe. (Guardian)