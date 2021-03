Zátonyra futott egy teherhajó a Szuezi-csatornában, elállja az utat

Több videót a 444-re!

Elállta a Szuezi-csatorna hajóforgalmának útját egy zátonyra futott konténerszállító hajó, jelentette a BBC. Az Ever Given nevű, 400 méter hosszú, 59 méter széles hajóóriást most révkalauzhajókkal próbálják megmozdítani, de attól tartanak, hogy a világ egyik legforgalmasabb vízi útvonala napokra is lezáródhat a baleset miatt.

A Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna biztosítja a legrövidebb víziutat Ázsia és Európa között.

A panamai bejegyzésű Ever Given Kínából Rotterdamba tartott a csatornán észak fele haladva, amikor elakadt, majd átlósan elfordulva teljes széltében elállta a csatornát - erről egy mögötte haladó hajó tengerésze fényképet is készített. Emiatt a BBC szerint már több tucat más teherhajó torlódott fel mindkét irányban. A hajót üzemeltető tajvani teherhajózási társaság, az Evergreen Marine tájékoztatása szerint a balesetet egy hirtelen széllökés lengethette be annyira a hajótestet, hogy beakadjon a csatorna aljába.

A BBC-nek nyilatkozó tengerészeti történész, Dr. Sal Mercogliano szerint az ilyen balesetek ritkák, de súlyos következményekkel járhatnak a világkereskedelemre. "Ez a legnagyobb hajó, ami valaha zátonyra futott a Szuezi-csatornában" - mondta. "Ha nem sikerül dagály idején elvontatniuk, akkor ki kell pakolni a rakományát".

A hajó megmozdítása a Cairo24 híroldal szerint napokig is eltarthat, ehhez minden bizonnyal némi homokot is ki kell termelni majd alóla. (Via BBC)