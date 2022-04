Töretlenül népszerű a putyinista propaganda a kormánypárti influenszerek között

Még március elején mutattuk be a „Számok - a baloldali álhírek ellenszere” nevű Facebook-oldalt, ami sokáig csak kormánypárti posztokkal szórta tele a Facebookot, de a háború kezdete óta a hivatalos putyinista propagandára álltak rá. A Mészáros Lőrinchez és Vaszily Miklóshoz tartozó Pesti TV vasárnap esténként egy tévéműsorban is szokott foglalkozni az oldal posztjaival. A néha hamisított videókat posztoló oldal továbbra is töretlenül népszerű a kormánypárti véleményvezérek között.

Kovács András és Kaminski Fanny, a miniszterelnök sajtósa Fotó: Halász Júlia

A hiteles hírközlésért és a keresztény, konzervatív értékek következetes képviseletéért tavaly lovagkeresztet kapó Kovács András, az Origó munkatársa kedden egy olyan bejegyzést osztott meg, amiben már „gyilkos ukrán rezsimet” emlegetnek, és erősen tiltakoznak az ellen, hogy az Európai Unió hozzájáruljon Ukrajna újjáépítéséhez. Kovács egyáltalán nem találta túlzónak a posztot, sőt még a saját gondolataival is kiegészítette azt: