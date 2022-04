A Tankcsapda is fellép Toroczkaiék fesztiválján

Idén július 27-30-án tartják Ásotthalmon a Magyar Sziget nevű fesztivált, amit még a 2000-es évek elején Toroczkai László javaslatára a szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kezdett el szervezni. A szervezet rendszeresen tüntet a Pride ellen. A fesztivált most is egy Toroczkai-idézettel hirdetik. A rendezvény azóta is radikális jobboldal éves találkozójának számít. 2005-ben például nem léphetett színpadra az R-Go együttes félig magyar, félig kongói származású háttérénekesnője, mivel a rendezők nem tudták garantálni a biztonságát.

Idén a szokásos nemzeti rock zenekarok mellett fellép a MOL által támogatott Tankcsapda is, ami még mindig hajlamos punk együttesként meghatározni magát. A fesztivál ott szerepel az együttes koncertnaptárában is.