Dél-Ukrajnát is teljesen ellenőrzésük alá akarják vonni az oroszok, és szárazföldi folyosót nyitnának a Krím felé

Az orosz hadseregnek a "különleges hadművelet" második szakaszában teljes ellenőrzése alá kell vonnia a Donyec-medencét és Dél-Ukrajnát - jelentette ki Rusztam Minnyekajev vezérőrnagy, az orosz központi katonai körzet megbízott parancsnokhelyettese szerdán, a Szverdlovszk megyei hadiipari szövetség éves ülésén.

"A különleges művelet második szakaszának kezdete óta, amely most kezdődött, szó szerint két nappal ezelőtt, az orosz hadsereg egyik feladata, hogy megvalósítsa a teljes ellenőrzést a Donyec-medence és Dél-Ukrajna felett" - mondta Minnyekajev a jekatyerinburgi tanácskozáson.

A tábornok, aki az első hivatalos személy orosz részről, aki nyilvánosan megnevezte az invázió második fázisának céljait, elmondta, hogy a Donyec-medence feletti ellenőrzés szárazföldi folyosót nyit a Krím felé, és érinti az ukrán hadsereg létfontosságú létesítményeit, valamint az ukrán agrár- és kohászati export jó részét megvalósító Fekete-tengeri kikötőket. A Dél-Ukrajna feletti ellenőrzés kijáratot biztosítana az orosz fegyveres erők számára a moldovai Dnyeszter-mentéhez, ahol szerinte "az oroszajkú lakosság elnyomására utaló jelek mutatkoznak".

"Úgy tűnik, most az egész világ ellen harcolunk, csakúgy mint a nagy honvédő háborúban, amikor egész Európa, az egész világ ellenünk volt. És ez most is így van, ők soha nem szerették Oroszországot" - fogalmazott a tábornok.

Minnyekajev szerint az orosz hadsereg technikai fölénye az ukrán fegyveres erők fölött a szárazföldön, a tengeren és a légtérben is nyilvánvaló. "Az orosz fegyveres erők nem szenvednek veszteségeket a csapások végrehajtása során. Ez gyilkolja mindennél jobban az ukrán fegyveres erők harci morálját" - mondta a tábornok, aki szerint a "különleges hadműveletet" sikeresen el kell vinni "a logikus végkifejletig". Ígéretet tett az összes kitűzött feladat elvégzésére.

"Nem mi kezdtük ezt a háborút, de mi fogjuk befejezni" - mondta Minnyekajev. (MTI, Interfax)