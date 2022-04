A Momentum úgy bojkottálja az alakuló ülést, hogy az elején az esküt azért leteszik

Miután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője belengette, hogy aki nem vesz részt a parlament alakuló ülésén, képviselő és tisztségviselő sem lehet, sorra jelezték az ellenzéki pártok, hogy beülnek. Csütörtök estére a korábban bojkottot hirdető Momentum is újragondolta az akciót. A párt elnöksége úgy döntött, a Fekete-Győr András által vezetett frakciójuk

május 2-án leteszi a parlamenti esküt, de aztán bojkottálja „az alakuló ülés érdemi részét”, mert nem ismerik el a választást tisztességesnek. Ezzel együtt semmilyen pozíciót nem vállalnak a parlamentben. Azt írják, a munkájuk legjavát a parlamenten kívül, „változást akaró közösségek építésével” fogják tölteni.

Korábban Fekete-Győr András egy Kocsis Máténak írt nyílt levélben öt feltételhez kötötte frakciója részvételét:



„ A mindenkori kormánypártok a mindenkori ellenzéki pártokkal egyetértésben változtathassák meg a választási törvényeket, illetve az önkormányzatok hatásköréről és választásáról szóló jogszabályokat;

A közmédia élére a parlamenti pártok konszenzussal válasszanak vezetőket, így biztosítva a közmédia valóban független és pártatlan működését;

Az országgyűlési képviselők kapják vissza az állami szervek ellenőrzéséhez szükséges jogosítványaikat;

Kezdődjön meg egy a választások tisztaságát garantáló, valamint a választási kampány során elkölthető pénzekről szóló új jogszabály közös kidolgozása;

Induljon valódi párbeszéd a kormány és a szakmai érdekképviseletek között, induljanak háromoldalú tárgyalások a sztrájkjogról (kormányoldal, ellenzék, reprezentatív szakszervezetek)”

Az egész parlamenti bojkottot kezdeményező Hadházy Ákos csütörtök délután csalódott volt, hogy az LMP után az MSZP bejelentette a részvételét (később a Párbeszéd is). Azt írta: „Tegyük még egyszer világossá, hogy az alakuló üléstől távolmaradás miért fontos szimbolikus cselekedet: az alakuló ülésen kétszer is szavaz a parlament -vita nélkül- arról, hogy a választáson minden a legnagyobb rendben volt. És tegyük azt is tisztába: természetesen önmagában a nyitó ülésről való távolmaradás sovány gesztus lenne ahhoz, hogy a TETTEINKKEL is megígérjük, nem leszünk díszellenzék. Ehhez az is kell, hogy a milliós extra fizetéssel járó díszpozíciókat ne vegyék fel a képviselők és csak a legfontosabb alkalmakkor szólaljanak meg a parlamentben (az interpellációk nem azok, azok csak az ellenzéki kontroll LÁTSZATÁT tartják fent) Ezek a zsarolások amúgy jól mutatják, hogy a Fideszt mennyire zavarja, ha lesznek képviselők, akik nem játsszák el nekik a demokráciát.”

Az ellenzéki szerepvállalás lehetőségeiről Hadházy Ákos és Jámbor András a 444 stúdiójában vitatkozott: