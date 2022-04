Habonyék három napja tartják az utolsó helyüket Toszkánában

„Most hátulról fúj a szél, most kell a vitorlákat kiengedni, most érdemes belevágni olyan dolgokba, amiket nagyon régóta tervezgettek, csak úgy érezték korábban, hogy még nem érkezett el az idő” - mondta Orbán Viktor pár éve a magyar–ukrán gazdasági fórumon, és a Toszkánában zajló vitorlásverseny harmadik napján a fideszes propagandát forradalmasító tanácsadója megpróbált elrugaszkodni az utolsó helyről a Black Battalion nevű hajójával. De most sem sikerült.

Pedig a Habony-csapat önmagához képest egészen megtáltosodott: a pénteki első futamon ötödikek lettek, a másodikon hatodikak, majd a harmadik körben egészen a harmadik helyig kúsztak fel. Az összesített pontok alapján a dobogós hely már fényévekre van, de arra jó volt a péntek, hogy 3 pontra csökkenjen az utolsó előtti helyen álló németek előnye. Az utolsó hely sorsa így szombaton köztük és a GODDESS csapata között fog eldőlni.