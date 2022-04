Habony Árpád 11 méteres életjelet adott magáról Toszkánából

Habony Árpádot olyan ügyesen elrejtették a nyilvánosság elől, hogy az egész kampányidőszak alatt nem lehetett hallani róla, de ő is megdolgozhatott az újabb kétharmadért, hiszen Orbán Viktor tavaly nyáron elismerte, a fideszes propagandát forradalmasító szakember még mindig szokott tanácsokat adni neki. Úgy néz ki, Habony idén is egy toszkánai vitorlásversenyen piheni ki az izgalmakat. A 11 méter hosszú Black Battalion nevű vitorlása szerdán indult el a toszkánai Marina di Scarlino kikötőből, hogy rész vegyen a Swan Tuscany Challenge-en. Habony egy pillanatra fel is tűnik az első napról készül videón.

Sajnos az előzetes összesített eredmény szerint a Habony-csapat az első nap 13 ponttal a legutolsó helyen végzett a Clubswan 36-os osztályban, de szombatig még javíthatnak. A szerdai nap második futamán például már sikerült megelőzniük a német GODDESS csapatát.

Habony Áprád a verseny oldala szerint a kormányosi feladatokat látja el, a csapatában ott van Aklan András, D'Albini András, Galgóczi Tamás, Kelemen Tamás, Király Csaba és Majthenyi Mátyás is. A pontkülönbség alapján könnyen lehet, hogy az idei versenyt sem nyerik meg, de talán már a tavaly szerzett tapasztalat is elég volt ahhoz, hogy ilyen bölcsességek kerülhessenek Orbán Viktor 2022-es évértékelőjébe:



„Persze az is igaz, hogy napsütésben és jó szelek mellett még a részeg kapitány is elkormányozza a hajót. Szélcsendben pedig az is elég, ha valaki magas, vékony, és szeret sokáig aludni. De erős és kavargó szélben, viharjelzés idején higgyék el, kell a jó tengerész. És lehet, hogy nekünk szélfútta a bőrünk, barázdált az arcunk, érdes a kézfogásunk, a modorunk sem mindig követi az udvari etikettet, és a mozgásunk sem éppen egy balett-táncosé, de a hajózás a szenvedélyünk, és minden másnál jobban szeretjük a hajót, amiért felelősséggel tartozunk. Ismerjük a hullámokat, és tiszteljük a tengert. Láttunk már óriási viharokat, kormányoztunk már hatalmas szélben, és ami a legfontosabb: tudjuk, hogy merre akarunk menni. Ide is van írva elém: előre és nem hátra!”