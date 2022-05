Izrael felháborodott Lavrov megjegyzésén, hogy Hitlerben is volt zsidó vér

Izrael külügyminisztere megbocsáthatatlannak nevezte, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy olasz televíziónak adott interjúban azt mondta: az a tény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsidó, nem negligálja a náci elemeket az országában, és ezt azzal az állítással igyekezett alátámasztani, hogy Adolf Hitlerben is „zsidó vér volt”. Lavrov arról is beszélt, hogy a legrosszabb antiszemiták közül többen is zsidók voltak.

Izrael bekérette az orosz nagykövetet, és bocsánatkérést követelnek tőle, a külügyminiszter, Jaír Lapid pedig Twitteren írt arról, hogy Lavrov szavai megbocsáthatatlanok és felháborítóak, miközben súlyos történelmi tévedések is. A zsidók ugyanis nem magukat gyilkolták meg a holokausztban, és a zsidókkal szembeni rasszizmus legrosszabb típusa, amikor a zsidókat vádolják meg antiszemitizmussal.

Szintén elítélte Lavrov szavait a Jad Vasem vezetője, Dani Dayan, aki arról posztolt, hogy az orosz miniszter megjegyzésének nagy része abszurd, téveszmés, veszélyes, amely általános elítélésre szolgál rá. Szerinte Lavrov visszájára akarja fordítani a holokausztot, az áldozatokat téve bűnösökké.

A BBC cikke megjegyzi, hogy az oroszok az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta azzal próbálják legitimálni a független állam megszállását, hogy nácitalanítani akarják az ukrán kormányt, de eddig semmiféle bizonyítékát nem mutatták fel annak, hogy az ukrán vezetésben nácik lennének.

Izrael a háború kezdete óta próbál jó kapcsolatot fenntartani Moszkvával és Kijevvel is, és igyekeztek közvetíteni a két fél között.

Hitler esetleges zsidó származásával kapcsolatban évtizedek óta keringenek bizonyítatlan elméletek. Hitler ügyvédje, Hans Frank írt arról 1953-ban megjelent emlékiratában, hogy Hitler állítólag utasította őt, hogy nyomozza ki, volt-e zsidó a felmenői között, és az ügyvéd azt állítja, hogy valóban kimutatta, hogy az egyik nagyapja zsidó volt. Az elmélet régóta népszerű az összeesküvés-rajongók között, de komoly történészek nem találtak rá semmiféle bizonyítékot.