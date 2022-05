A kormány szerint azért jó a magasabb inflációs környezet, mert az ösztönzi a bérnövekedést

Csuda jól fognak idén is élni a magyarok - ez derül ki a Pénzügyminisztérium által az Európai Bizottságnak megküldött Konvergencia Programból. Csak néhány példa az Orbán-kormány optimizmusára:

A kormány intézkedései mellett a magas foglalkoztatás és a kétszámjegyű átlagos béremelkedés is biztosítja a reáljövedelmek és ezáltal a fogyasztás növekedését – a megemelkedett infláció ellenére is. Mindezek következtében a fogyasztás dinamikus bővülése továbbra is érdemben járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének emelkedéséhez.

Tehát az elképesztő infláció ellenére dinamikusan fog bővülni a lakosság fogyasztása. Lássuk a következőt:

2022-ben ismét kétszámjegyű bérnövekedés valósulhat meg, melyet az év eleji kedvező konjunktúra, a bérminimumok emelésének

tovagyűrűződő hatása, a feszes munkaerőpiaci és a magasabb inflációs környezet, illetve a közszféra bérfejlesztései is ösztönöznek. Összességében 2022-ben is az infláció mértékénél magasabb átlagbéremelkedés valószínűsíthető, így idén is, valamint a

következő években is folytatódhat a keresetek reálértékének emelkedése